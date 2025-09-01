Гуманитарная флотилия "Глобал Сумуд", направлявшаяся в сектор Газа, была вынуждена вернуться в Барселону всего через несколько часов после отплытия.

Конвой из 20 судов, с активистами и знаменитостями, представителями 44 стран, покинул порт испанского города в воскресенье. Проводить их на причал пришли тысячи сторонников палестинского движения.

Осуществить миссию по доставке в анклав гуманитарной помощи помешали погодные условия, заявили организаторы. Они уточнили, что решение о возвращении было принято "в целях обеспечения безопасности", так как скорость ветра на маршруте следования флотилии достигала 56 километров в час, а это представляет риск для малых судов.

Накануне национальное метеорологическое агентство Испании выпустило предупреждение о ливнях и сильных штормах для Каталонии и других прибрежных регионов страны.

Как сообщается, отплытие отложено, но когда конкретно оно состоится, неизвестно.

Палестинцы спешат за гуманитарной помощью, сброшенной на парашютах в город Газа, 7 августа 2025 года AP Photo

Ранее израильские власти пригрозили, что остановят флотилию и привлекут к ответственности участников за, как выразился министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, попытку подрыва суверенитета Израиля и поддержку ХАМАС. Он пообещал, что активисты будут арестованы и помещены в тюрьмы для террористов, а суда конфискованы.

Среди участников флотилии, которая называет себя крупнейшей из всех, которые пытались прорвать израильскую морскую блокаду анклава, - шведская экоактивистка Грета Тунберг и Ада Колау, бывший мэр Барселоны.

Акцию также поддержали лауреат премии "Оскар" актриса Сьюзан Сарандон и актёр из сериала "Игры престолов" Лиам Каннингем.

Первая попытка флотилии направиться в Газу была предпринята после того, как в прошлом месяце эксперты по продовольствию предупредили, что голод там уже скоро может достигнуть катастрофических масштабов.

По данным министерства здравоохранения Газы, которое находится под управлением ХАМАС, на сегодняшний день от недоедания умерли 340 палестинцев, в том числе 124 ребёнка.

Всего за время почти 23-месячной войны в Газе погибло более 63 000 палестинцев, сообщает ведомство, которое при подсчётах не делает различий между мирными гражданами и боевиками.