Газа в ожидании израильской операции. Вопрос голода и состояние заложников - в центре внимания СМИ

Палестинцы несут мешки с мукой, выгруженные из колонны гуманитарной помощи на окраине Бейт-Лахии, северная часть сектора Газа, суббота, 23 августа 2025 года.
Палестинцы несут мешки с мукой, выгруженные из колонны гуманитарной помощи на окраине Бейт-Лахии, северная часть сектора Газа, суббота, 23 августа 2025 года. Авторское право  Abdel Kareem Hana/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
Авторское право Abdel Kareem Hana/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
Министр обороны Израиля предупредил, что город Газа может быть разрушен в ходе новой военной операции, до которой осталось всего несколько дней, даже несмотря на распространяющийся там голод.

В результате израильских ударов и обстрелов в субботу погибли по меньшей мере 33 палестинца в секторе Газа, сообщили местные власти (ХАМАС).

Правозащитные группы уже давно предупреждают, что война, вызванная нападением ХАМАС 7 октября 2023 года, и многомесячные израильские ограничения на поставки продовольствия и медикаментов в Газу приводят к голоду. Распределение продуктов и доставка их по воздуху, по мнению ООН, недостаточны и приводят также к жертвам среди населения.

Израиль отверг заявление о голоде, основанное на данных ХАМАС, как "откровенную ложь". Усилия по прекращению огня приостановлены, так как посредники ожидают дальнейших действий Израиля.

В результате израильских ударов на юге Газы погибли по меньшей мере 17 человек, более половины из них - женщины и дети, по данным морга и медицинских работников больницы Насер. По словам властей, удары были нанесены по палаткам, в которых укрывались перемещенные лица в Хан-Юнисе.

В северной части Газы израильский огонь убил по меньшей мере пять человек возле КПП Зиким, через который на территорию въезжают колонны грузовиков ООН и других организаций, сообщили AP сотрудники полевого госпиталя Шейх Радван.

Израильские военные заявили, что им ничего не известно об ударе в Хан-Юнисе и что они выясняют обстоятельства других инцидентов.

Журналисты, сотрудничающие с AP, стали свидетелями хаоса на дорогах, ведущих к поставкам помощи. Почти ежедневно поступают сообщения о том, что израильские войска открывают огонь по людям, ищущим помощи. Израильские военные говорят, что открывают предупредительный огонь, если люди приближаются к войскам или представляют угрозу.

Отбиваясь от обстрелов и толп людей в поисках еды

В докладе о голоде, подготовленном в пятницу Объединенной классификацией фаз продовольственной безопасности, говорится, что почти полмиллиона человек - примерно четвертая часть населения Газы - испытывают катастрофический голод.

Государственный департамент США в основном отвергает оценку ООН, заявляя, что «изучает достоверные сообщения о том, что организация недавно изменила свое определение того, что составляет голод».

Израиль ввел 2,5-месячную блокаду Газы в начале этого года, а затем возобновил некоторый доступ, ориентируясь на нового частного поставщика помощи, поддерживаемого США, - Гуманитарный фонд Газы.

Израиль также разрешил доставку грузов по воздуху и по суше, но ООН и другие организации говорят, что этого далеко не достаточно.

Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху утверждает, что во время войны было разрешена доставка достаточного количества помощи, обвиняя при этом ХАМАС в том, что он морит голодом удерживаемых им заложников.

Увеличение числа израильских авиаударов в этом месяце

Поскольку наземные войска уже активно действуют в окрестностях города Газа, военная операция может начаться в течение нескольких дней. Израиль утверждает, что город Газа все еще является оплотом ХАМАС с сетью туннелей для боевиков. Израиль требует вернуть заложников.

Группа помощи "Врачи без границ", или MSF, заявила, что в ее клиниках в окрестностях города Газа наблюдается большое количество пациентов, поскольку люди бегут из города. Каролина Виллемен, координатор проектов MSF, отметила, что с начала августа количество авиаударов заметно увеличилось.

"Те, кто еще не переехал, задаются вопросом, что им делать, - сказала она AP. - Люди хотят остаться, они и раньше были вынуждены бесконечно перемещаться, но они также знают, что в какой-то момент оставаться здесь станет очень опасно".

Усилия по прекращению огня в ожидании ответа Израиля

Многие израильтяне опасаются, что нападение на город Газа может обречь на гибель 20 заложников, которые, как считается, выжили с 2023 года. Еще 30 считаются погибшими. Неделю назад сотни тысяч израильтян вышли на демонстрацию протеста, требуя прекращения боевых действий и возвращения всех домой.

"Тот, кто действительно хочет вернуть заложников домой, не начнет наземное вторжение в Газу", - заявил Йотам Коэн, брат заложника Нимрода Коэна, перед началом еженедельного митинга в Тель-Авиве.

В четверг Нетаньяху заявил, что поручил официальным лицам начать немедленные переговоры об освобождении заложников и прекращении войны на условиях Израиля. Было неясно, вернется ли Израиль к переговорам при посредничестве США, Египта и Катара после того, как ХАМАС заявил, что принял новое предложение от арабских посредников.

ХАМАС заявил, что освободит заложников в обмен на прекращение войны, но отказывается разоружаться без создания палестинского государства.

Президент США Дональд Трамп выразил недовольство позицией ХАМАС, предположив, что боевая группировка менее заинтересована в заключении сделок, поскольку в живых осталось мало заложников.

"Я думаю, что (заложники) во многих отношениях находятся в большей безопасности, если вы войдете и действительно быстро войдете и сделаете это", - сказал Трамп журналистам в пятницу.

Израильские СМИ сообщили накануне о том, что состояние "одного или двоих заложников критическое". Ранее боевиками ХАМАС были распространены кадры одного из захваченных израильтян, истощенного от голода, в туннеле. Это было призвано приблизить соглашение о прекращении огня.

Министерство здравоохранения Газы (ХАМАС) сообщило, что в ходе войны погибли по меньшей мере 62 622 палестинца, включая пропавших без вести, смерть которых подтверждена специальной судебной комиссией министерства.

Число смертей, связанных с недоеданием, увеличилось на восемь и составило 281, сообщили в министерстве.

