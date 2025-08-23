Сектор Газа: по меньшей мере 30 человек погибли в результате атак израильской армии

РЕКЛАМА

По меньшей мере 30 человек были убиты в субботу в секторе Газа в результате обстрелов и наступления израильской армии, в том числе четверо детей, погибших в лагере для перемещенных лиц в южном городе Хан-Юнис.

Накануне ООН объявила, что в городе Газа и на севере палестинской территории официально начался голод.

По данным поддерживаемой ООН организации Интегрированная классификация фаз продовольственной безопасности (Ipc), около полумиллиона человек, примерно четверть населения сектора, сталкиваются с катастрофическим голодом, который ставит многих под угрозу смерти.

Израиль назвал заявление международной организации ложью. Израиль обвиняют в ограничении доступа к продовольствию и медикаментам по суше и к подготовке к наступлению с целью полного контроля над городом Газа.

Канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху назвала доклад Ipc "откровенной ложью" и обвинила радикальную исламистскую группировку ХАМАС, контролирующую сектор Газа, в том, что она забирает помощь и морит заложников голодом.

По данным морга и медицинских работников больницы Насер, которые действуют под контролем ХАМАС, в результате израильских атак в субботу утром в районе Хан-Юнис погибли по меньшей мере 14 человек, более половины погибших - женщины и дети.

"Весь сектор Газа находится под обстрелом... На юге. На севере. Везде", - сказал Абу Агала, дядя двух детей, погибших в результате ночных обстрелов, агентству Ассошиэйтед Пресс.

"Пощадите нас", - добавила Хекмат Фуджо, женщина, потерявшая близких во время нападения на палаточный городок.

Еще пять человек, искавших помощи, были убиты израильским огнем на севере, недалеко от пункта пересечения границы с Израилем Зиким, где конвои ООН и других организаций ожидают въезда в анклав.

Расследование, проведенное группой Forensic Architecture в Лондоне и Всемирным фондом мира в США, подтвердило по меньшей мере 64 случая нападения израильской армии на палестинских гражданских лиц, искавших помощи в Газе.

В отчете также говорится, что палестинцы вынуждены проходить в среднем 6 километров, чтобы добраться до пункта выдачи Гуманитарного фонда Газы - организации, которой Израиль доверил распределение помощи.

Опасения в преддверии наступления на город Газа

По данным местных больниц и Палестинского Красного Полумесяца, еще по меньшей мере 10 человек были убиты в результате нападений в секторе Газа в субботу.

В ответ на глобальное возмущение, вызванное изображениями истощенных детей, Израиль в последние недели разрешил новый приток наземной помощи.

Однако ООН и другие гуманитарные организации считают, что поступает слишком мало продовольствия, чтобы накормить более двух миллионов палестинцев в секторе.

Гуманитарная организация "Врачи без границ" (ВБГ) заявила в субботу, что в ее клиниках в районе города Газа регистрируется большое количество пациентов, спасающихся от недавних бомбардировок.

В заявлении организации говорится, что "атаки вынуждают людей, включая сотрудников организации, снова покидать свои дома, и мы наблюдаем перемещение населения по всему городу Газа".

Израильская армия заявила, что войска действуют в районе Зейтун и на окраинах города, где по-прежнему проживают сотни тысяч мирных жителей, но который, по мнению Израиля, все еще является оплотом ХАМАС.

Многие израильтяне опасаются, что штурм города Газа может обречь на смерть 20 или около того заложников, которым пока удалось выжить в плену. В четверг Нетаньяху заявил, что поручил официальным лицам немедленно начать переговоры об их освобождении, однако израильское правительство не ответило на предложение о перемирии, поступившее от международных посредников после того, как палестинская вооруженная группировка дала согласие.

В субботу прошла демонстрация против министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира и его сына в Кфар-Малале в центре страны, люди кричали "позор" и показывали фотографии заложников, все еще удерживаемых боевиками в Газе, сообщает Times of Israel.

Бен-Гвир является одним из самых больших противников соглашения с ХАМАС и угрожал снова покинуть правительственное большинство, если война в Газе ослабнет.

В то же время другая ежедневная газета "Маарив"оп убликовала результаты опроса о доверии населения к инициативам правительства, согласно которым 62% израильтян больше не поддерживают исполнительную власть Нетаньяху и значительное большинство из них выступают за заключение соглашения об освобождении заложников.