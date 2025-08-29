РЕКЛАМА

Госсекретарь США Марко Рубио аннулировал визы ряда официальных лиц Палестинской автономии и Организации освобождения Палестины в преддверии ежегодного заседания Генассамблеи ООН в следующем месяце, где ранее были представлены эти группы.

В заявлении Государственного департамента, опубликованном в пятницу, говорится, что Рубио также распорядился отклонить несколько новых заявок на получение виз от палестинских чиновников. "Администрация Трампа привержена своему обязательству не награждать терроризм", - объясняется решение в заявлении Госдепартамента.

Этот шаг стал последним в серии шагов администрации Трампа, направленных на введение визовых ограничений для палестинцев, и произошел в тот же день, когда израильские военные объявили город Газа зоной боевых действий и когда в Израиль вернулись обнаруженные там тела двух убитых ХАМАС заложников.

Госдепартамент также приостановил действие программы приема палестинцев из Газы, среди которых были раненые дети из Газы.

Госдепартамент не уточнил, сколько виз было аннулировано и сколько заявок было отклонено. Департамент не сразу ответил на просьбу предоставить более подробную информацию.

Президент США Дональд Трамп и госсекретарь Марко Рубио на заседании кабинета, 26 августа 2025 AP Photo

Не сразу стало ясно, коснется ли это президента Палестины Махмуда Аббаса.

В заявлении ведомства говорится, что представителям миссии Палестинской автономии при ООН будут предоставлены исключения в соответствии с соглашением США с ООН о стране пребывания, чтобы они могли продолжать свою деятельность в Нью-Йорке.

"В интересах нашей национальной безопасности призвать ООП и ПА к ответу за невыполнение своих обязательств и подрыв перспектив мира", - говорится в заявлении.

"Прежде чем ООП и ПА смогут считаться партнерами по миру, они должны последовательно отречься от терроризма - включая бойню 7 октября - и прекратить подстрекательство к терроризму в сфере образования, как того требует американское законодательство и как обещала ООП".

Посол Палестины в ООН Рияд Мансур заявил журналистам в пятницу, что он только что узнал о решении Рубио и оценивает его последствия.

Глава администрации ПА Махмуд Аббас выступает на 79-й сессии Генассамблеи ООН, 26 сентября 2024 AP Photo

"Мы увидим, что именно это означает и как это относится к любой из наших делегаций, и мы отреагируем соответствующим образом", - сказал он.

Мансур сказал, что Аббас возглавляет делегацию на заседаниях ООН в следующем месяце и, как ожидается, выступит на Генеральной Ассамблее, как он делал это на протяжении многих лет.

Также ожидается, что 22 сентября он примет участие во встрече высокого уровня под сопредседательством Франции и Саудовской Аравии, посвященной решению о двух государствах.

В ООН 147 из 193 государств-членов организации признают Палестину как страну, а на Генеральной Ассамблее она имеет статус государства-наблюдателя, не являющегося членом организации, с 2012 года.