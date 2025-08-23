Трамп заявил, что может ввести санкций против России, а потом допустил, что пригласит Путина на чемпионат мира по футболу в США

РЕКЛАМА

"Я собираюсь принять решение о том, что мы будем делать", - сказал Дональд Трамп. "Это будет очень важное решение, будут ли это жесткие санкции, тарифы или и то, и другое, или мы ничего не будем делать и скажем, что это ваша битва".

Президент также выразил свое недовольство ракетным ударом по американскому заводу по производству кофеварок в Мукачево (Закарпатье). В то же время он показал журналистам фотографию, которую сделал с Путиным на встрече на Аляске, сказав, что подпишет ее для российского президента, а также упомянул о желании Путина посетить чемпионат мира по футболу 2026 года в США. "Либо он приедет, либо нет, в зависимости от того, что произойдет между тем временем", - сказал президент США.

По сообщениям американской прессы, Трамп не будет участвовать в мирном процессе до тех пор, пока Путин и Зеленский не придут к общему пониманию. Он также предложил свою помощь в организации такой встречи.

В пятницу во время посещения ядерной исследовательской станции президент России Владимир Путин заявил, что с приходом Трампа в российско-американских отношениях "замаячил свет в конце тоннеля". Путин высоко оценил встречу на Аляске, которая, по его словам, была очень хорошей, содержательной и искренней. Однако министр иностранных дел Сергей Лавров заявил NBC, что встреча Путина и Зеленского не будет организована, поскольку для нее нет повестки дня.

По оценке Лаврова, в Анкоридже Трамп принял некоторые требования России, такие как отказ Украины от членства в НАТО и некоторые территориальные уступки, на которые Зеленский ответил отказом.

В пятницу президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Путин снова тянет время. Встреча между ними - важное условие для прекращения войны, а поскольку Путин не хочет прекращать войну, он не хочет и встречи.