Посол Украины в ЕС: Позицию Евросоюза учитывают и Украина, и США

Когда в феврале 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение, многие говорили, что вопрос не в том, падет ли Украина, а в том, когда это случится.

Спустя более чем три года войны День независимости Украины, отмечаемый 24 августа, вновь стал знаменательной вехой для страны и еще одной демонстрацией ее желания и готовности бороться за свою независимость.

В условиях, когда дипломатический процесс, направленный на прекращение войны с Россией, идет полным ходом, Европа поддержала Владимира Зеленского на встрече с Дональдом Трампом в понедельник в "исключительном формате", заявил в интервью Euronews глава представительства Украины при ЕС Всеволод Ченцов.

"Этот визит и этот состав европейской делегации был исключительным форматом того, как Европейский Союз продемонстрировал свое единство, с одной стороны, а с другой - поддержку Украины в этот критический момент", - сказал он, указав на то, что встреча состоялась в период августовских отпусков.

Посол Украины в ЕС Всеволод Ченцов беседует с Сашей Вакулиной в студии Euronews Euronews

"Всем им пришлось прервать свои отпуска и лично отправиться в Вашингтон, и что не менее важно, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приложила усилия, чтобы скоординировать этот визит", - подчеркнул Ченцов.

Следующим шагом дипломатического процесса, направленного на прекращение войны России против Украины, должна стать встреча Владимира Зеленского с Владимиром Путиным. Пока неясно, будет ли Дональд Трамп присутствовать на первой встрече или предпочтет присоединиться к двум лидерам после двусторонних переговоров.

После понедельничного визита в Белый дом неясно, смогут ли европейские лидеры также присутствовать за столом переговоров на каком-то этапе.

Ченцов сказал Euronews, что текущий процесс становится "довольно динамичным", и он надеется, что до организации следующей встречи пройдет не так много времени.

"Мы не должны исключать никаких других сценариев, включая участие европейской стороны, но важно, чтобы ЕС и Европа в целом, потому что мы говорим и о Великобритании, присутствовали", - говорит Ченцов.

Он убежден, что "позиция Европейского союза, безусловно, учитывается Украиной, а также Соединенными Штатами".

Могут ли США помочь Украине вступить в ЕС?

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, приветствуя Владимира Зеленского в Брюсселе перед их отъездом в Вашингтон, заявила, что ЕС продолжает "поддерживать путь Украины к членству в Европейском союзе".

"Это само по себе также является гарантией безопасности для Украины", - отметила фон дер Ляйен.

Всеволод Ченцов говорит, что это также гарантия безопасности для Европы. Это укрепляет ЕС уже сейчас, даже когда Украина все еще является кандидатом.

"Новая программа, которая называется SAFE (Security Action for Europe), открыта для Украины, а это значит, что помощь Украине в самозащите, помощь Украине в использовании ее потенциала, ее военно-промышленного комплекса, ее современных военных технологий, безусловно, поможет Украине, но и в будущем поможет Европе в самозащите", - считает Ченцов.

"Мы подчеркиваем, что необходимо двигаться вперед в процессе присоединения, делать все возможное, чтобы выйти из этого тупика, а также решать с любыми странами блока все двусторонние вопросы, которые могут возникнуть", - отметил посол Украины в ЕС.

Европейские лидеры и президент США в Белом доме, 18 августа 2025 года AP Photo

"Это нормально, что государства ЕС пытаются решать двусторонние вопросы и использовать процесс расширения как рычаг давления. Мы готовы говорить, мы готовы работать, и мы это делаем. Но мы не хотим терять время. И если у нас есть какие-то нерешенные вопросы, связанные с нацменьшинствами, торговлей или отраслевым сотрудничеством, мы собираемся решать их в рамках соответствующих кластеров", - подчеркивает украинский посол в ЕС.

Венгрия последовательно выступает против членства Украины в Евросоюзе. Вето премьер-министра Виктора Орбана на вступление в блок было наложено еще в июле 2024 года, когда Венгрия полгода председательствовала в Совете ЕС.

Но и после того, как Венгрия возглавила Совет, Будапешт неоднократно накладывал вето на любые шаги по продвижению Киева к полноправному членству в ЕС.

Военные учения под Харьковом, 19 августа 2025 года AP Photo

На этой неделе агентство Bloomberg сообщило, что неожиданный толчок к выходу из этого тупика может исходить из Вашингтона.

Дональд Трамп якобы позвонил в понедельник премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, чтобы заручиться его поддержкой в вопросе присоединения Украины к блоку.

Всеволод Ченцов заявил, что Киев готов к следующим шагам в процессе вступления в ЕС и приветствует любую помощь на этом пути, в том числе и из-за пределов Европейского Союза.

"Если Соединенные Штаты или другие страны, не входящие в Евросоюз, готовы помочь, использовать свое политическое влияние, личные контакты, мы приветствуем эту помощь", - сказал он.

"Важно рассматривать этот вопрос как элемент мирного процесса. И поэтому, если Дональд Трамп, возглавляющий мирный процесс, будет участвовать в решении этого вопроса, это логично", - резюмировал посол Украины в ЕС.