Союзники России Беларусь и Иран договорились об укреплении обороны в рамках целого ряда соглашений

Лукашенко, близкий союзник президента Владимира Путина, позволил России использовать белорусскую территорию в качестве плацдарма для полномасштабного вторжения Москвы в Украину в 2022 году, а позже разрешил разместить российские тактические ядерные ракеты.
Два ближайших союзника России Беларусь и Иран подписали в среду соглашения об укреплении двусторонних связей в ключевых областях, включая оборону, сообщили правительства обеих стран.
Президенты Беларуси и Ирана Александр Лукашенко и Масуд Пезешкиан подписали пакет из 13 документов в столице Беларуси Минске.
Оба правительства попали под жесткие международные санкции, что ограничивает круг потенциальных торговых партнеров.
Пезешкиан заявил, что Иран поможет Беларуси "нейтрализовать" эти меры, ссылаясь на десятилетний опыт Тегерана в обходе западных экономических ограничений.
Лукашенко сказал Пезешкиану, что Беларусь "готова сотрудничать с вами по всем вопросам - от обеспечения вашей страны продовольствием до военно-технического сотрудничества", назвав иранского президента "другом".
Стороны не раскрыли никаких подробностей о том, как страны намерены сотрудничать в оборонной сфере.
Среди других областей, охваченных соглашением, - промышленность и туризм, а также совместные инициативы в области науки, технологий и образования.
Президенты двух стран также заявили, что их страны начнут работу над договором о стратегическом партнерстве.
Связь с Украиной
Иран поставил России беспилотники, в частности "шахеды", для использования в войне, а Пезешкиан в январе подписал с Путиным договор о стратегическом сотрудничестве, хотя в нем не было пункта о взаимной обороне.
Визит иранского президента в Минск несколько раз откладывался из-за ударов США и Израиля по ядерным объектам Ирана.
Лукашенко назвал удары по ядерной инфраструктуре Ирана "серьезной угрозой региональной и международной стабильности и безопасности".
"Мы поддерживаем законное право Ирана на развитие мирной ядерной энергетики", - сказал Лукашенко.