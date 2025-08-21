Союзники России Беларусь и Иран договорились об укреплении обороны в рамках целого ряда соглашений

РЕКЛАМА

Два ближайших союзника России Беларусь и Иран подписали в среду соглашения об укреплении двусторонних связей в ключевых областях, включая оборону, сообщили правительства обеих стран.

Президенты Беларуси и Ирана Александр Лукашенко и Масуд Пезешкиан подписали пакет из 13 документов в столице Беларуси Минске.

Оба правительства попали под жесткие международные санкции, что ограничивает круг потенциальных торговых партнеров.

Пезешкиан заявил, что Иран поможет Беларуси "нейтрализовать" эти меры, ссылаясь на десятилетний опыт Тегерана в обходе западных экономических ограничений.

Лукашенко сказал Пезешкиану, что Беларусь "готова сотрудничать с вами по всем вопросам - от обеспечения вашей страны продовольствием до военно-технического сотрудничества", назвав иранского президента "другом".

Встреча в Минске 20 августа 2025 года AP Photo

Стороны не раскрыли никаких подробностей о том, как страны намерены сотрудничать в оборонной сфере.

Среди других областей, охваченных соглашением, - промышленность и туризм, а также совместные инициативы в области науки, технологий и образования.

Президенты двух стран также заявили, что их страны начнут работу над договором о стратегическом партнерстве.

Связь с Украиной

Лукашенко, близкий союзник президента Владимира Путина, позволил России использовать белорусскую территорию в качестве плацдарма для полномасштабного вторжения Москвы в Украину в 2022 году, а позже разрешил разместить российские тактические ядерные ракеты.

Иран поставил России беспилотники, в частности "шахеды", для использования в войне, а Пезешкиан в январе подписал с Путиным договор о стратегическом сотрудничестве, хотя в нем не было пункта о взаимной обороне.

Визит иранского президента в Минск несколько раз откладывался из-за ударов США и Израиля по ядерным объектам Ирана.

Лукашенко назвал удары по ядерной инфраструктуре Ирана "серьезной угрозой региональной и международной стабильности и безопасности".

"Мы поддерживаем законное право Ирана на развитие мирной ядерной энергетики", - сказал Лукашенко.