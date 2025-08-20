Смерть стримера в прямом эфире: прокуратура французской Ниццы ведёт расследование

РЕКЛАМА

Прокуратура Ниццы подтвердила смерть 46-летнего стримера Рафаэля Грейвена "во время прямой трансляции" в понедельник 18 августа.

Известный пользователям под псевдонимами Жан Порманов или JP, Грейвен зарабатывал тем, что выкладывал в сеть видео, в которых его в течение нескольких часов подвергали физическому и психологическому насилию.

Замминистра по цифровым технологиям Клара Шаппа осудила в X этот "абсолютный ужас" и в целом распространение в соцсетях жестоких изображений.

В декабре 2024 года Mediapart пролил свет на существование видеороликов с насилием в прямом эфире, в которых участвовал Жан Порманов, на австралийской платформе Kick - главном конкуренте мирового лидера в области потокового вещания Twitch, но с более мягкими правилами модерации.

На канале Lokal, за которым следили сотни тысяч подписчиков и который теперь заблокирован, JP подвергался многочасовому физическому и психологическому унижению, в частности, со стороны двух партнёров, известных как Наруто и Сафин. Речь шла об удушении, избиениях, обливании холодной водой, оскорблениях..

"Да, это был trash-контент, но мы полностью брали на себя ответственность. Контент был довольно контролируемым, написанным по сценарию, мы старались, чтобы он выглядел эффектно. Это оставалось частью развлечений и стриминга. Мы действительно были на расстоянии световых лет от мысли, что может произойти что-то подобное", - объяснил в эфире RTL в среду Гвен, брат Наруто, также принимавший участие в прямых трансляциях.

В 2024 году Mediapart сообщил, что еще одного человека по прозвищу Куду (Coudoux), находящегося под опекой инвалида, также регулярно избивали. На сайте отмечалось, что JP и Куду неоднократно заявляли о своём согласии участвовать в этих видеороликах.

Пользователи, просматривавшие отснятый материал, могли взаимодействовать со стримерами и предлагать им пожертвования. Созданная в 2022 году австралийская платформа предлагает гораздо более выгодную политику вознаграждения, чем ее конкуренты. По данным прокуратуры, Куду "упоминал суммы до 2 000 евро в месяц", в то время как "Жан Порманов говорил о 6 000 евро".

Зрители, казалось, были в восторге от этой механики насилия, в комментариях оскорбляя людей с ограниченными возможностями и поощряя проявления жестокости.

Смерть в прямом эфире

В видео, которое транслировалось в прямом эфире в понедельник на Kick, показано, что Жан Порманов лежит без движения под одеялом, в кровати с двумя другими мужчинами, один из которых бросает в его сторону небольшую пластиковую бутылку с водой.

До того Наруто нанёс ему "пощёчину (...), что вызвало гнев Рафаэля Грейвена, а потом через несколько минут снова ударил его несколько раз, как и другие участники прямого эфира", сообщает Mediapart.

Модератор канала Lokal подтвердил смерть стримера пользователям интернета. Прокуратура Ниццы уточнила, что "смерть 46-летнего мужчины во время прямой трансляции" наступила в местечке Конте (Приморские Альпы). Её представители заявили, что начато расследование причин смерти и назначено вскрытие, которое должно быть проведено в четверг.

Судебная полиция Ниццы уже провела "многочисленные изъятия материалов и видеозаписей" и провела несколько допросов лиц, присутствовавших на момент смерти. На данном этапе никаких выводов "о причинах смерти" не сделано, уточнили в прокуратуре.

Адвокат участвовавшего в стриминге Наруто заявил во вторник, что его клиент "не несет никакой ответственности" за смерть Жана Порманов и намерен подать жалобу после "кампании киберзапугивания", которой его клиент подвергался с вечера понедельника.

Архив: акция протеста против насилия, в том числе сексуального, в Париже, 19 октября 2024 г. AP Photo

"Все сцены, которые могут быть похожи на жестокое обращение, на самом деле взяты из сценария", - заверил franceinfo адвокат второго участника стриминга - Сафина. Речь идет о "подготовленных постановках, в которых все стороны согласны", добавляет он, уточняя, что его клиент "был очень дружен с покойным".

После публикации статьи Mediapart в 2024 году прокуратура Ниццы начала расследование, в частности, в связи с "преднамеренным коллективным насилием над уязвимыми лицами ( ... ) и распространением видеозаписей, касающихся совершения преступлений, связанных с умышленными посягательствами на неприкосновенность личности".

Наруто и Сафин были взяты под стражу, а затем отпущены, было изъято съемочное оборудование. Прокуратура напомнила в среду, что Куду и JP "решительно оспаривают то, что стали жертвами насилия, указывая на то, что эти факты были частью инсценировки, направленной на то, чтобы"поднять шум", чтобы заработать деньги". "И тот, и другой заявили, что никогда не получали травм, были полностью свободны в своих передвижениях и решениях и отказались проходить обследование у врача и психиатра", - говорится в заявлении.

"Подлинное насилие, соответствующее уголовной квалификации"

Заместитель министра по цифровым технологиям Клара Шаппа объявила в социальной сети X, что обратилась в Arcom, регулирующий орган отрасли, и подала жалобу на платформу Pharos, сотрудники которой изучают незаконный контент и поведение в интернете.

Министр добавляет, что "связалась с официальными лицами платформы Kick для получения объяснений". В феврале Лига прав человека (ЛДГ) уже обратилась в Arcom, чтобы осудить "слабую модерацию Kick" перед лицом "подлинного насилия, которое может соответствовать уголовной квалификации".

Это обращение осталось "без какого-либо ответа", уточнили в LDH. Отвечая на вопрос онлайн-СМИ, Arcom не уточнила, какие действия были предприняты в связи с этим шагом. Тем не менее, она уверяет, что обратилась в Управление по борьбе с киберпреступностью, чтобы проверить, "запрашивал ли стример в прошлом удаление контента на Kick.com".

Регулирующий орган также сообщает, что вступил в контакт с несколькими контрагентами. В Германии Бундеснацагентур в январе "обратился к Kick.com запрос с просьбой назначить законного представителя и контактное лицо для органов власти, как того требует регламент ЕС "О цифровых услугах".

На просьбу о комментарии представитель Kick ответил: "Мы глубоко опечалены потерей Жана Порманов. Мы в срочном порядке изучаем обстоятельства и сотрудничаем с соответствующими заинтересованными сторонами ( ... ). Правила сообщества Kick направлены на защиту создателей, и мы полны решимости обеспечить их соблюдение на всей нашей платформе". Здесь уточнили, что каналы других участников смертельного стриминга заблокированы, пока идёт расследование.

Сара Эль-Хайри, верховный комиссар Франции по делам детей, сказала, что смерть JP "ужасает": "Платформы несут огромную ответственность за регулирование онлайн-контента, чтобы наши дети не подвергались воздействию насилия. Я призываю родителей к максимальной бдительности",- заявила она.