Репортаж с КПП Рафах: грузовики с гуманитарной помощью стоят без движения у въезда в сектор Газа

Приближаясь к египетской границе с сектором Газа по длинной, ухабистой средиземноморской дороге, трудно не заметить растущее присутствие военных и техники.

Молодые солдаты с автоматами в руках выглядывают из заброшенных строений, сетчатые окна бронетранспортеров внезапно появляются между разрывами песчаных дюн.

Затем вы достигаете стены из высоких бетонных блоков.

Вдоль нее стоят сотни грузовиков с гуманитарной помощью, которая должна попасть в Газу. Однако этого не происходит, поскольку Израиль пропускает лишь ограниченное количество грузов через КПП Рафах.

Сотрудник ВОЗ, стоящий перед грузовиком, груженным койками для реанимации, рассказал Euronews, что в день в анклав попадает всего 40 машин, а иногда и 15.

ООН и ее агентства заявили, что во время перемирия в начале этого года им удавалось привозить от 500 до 600 грузовиков помощи каждый день, чтобы удовлетворить потребности двухмиллионного населения Газы.

"Вчера пропустили два из четырех грузовиков, которые, как мы надеялись, доставят помощь в Газу. Это уже очень хорошо", - говорят их сотрудники.

Израиль утверждает, что ХАМАС захватывает международную помощь, и создал свой собственный Гуманитарный фонд Газы при поддержке США. Работников фонда обвиняют в причастности к ряду инцидентов, приведших к гибели сотен палестинцев, пришедших за помощью.

Но сегодня прямо перед пограничным переходом все спешно готовятся к торжественной церемонии: скоро прибудут министр иностранных дел Египта Бадр Абделатти и премьер-министр Палестины Мохамед Мустафа.

Под палящим полуденным солнцем в условиях сильной жары на красной ковровой дорожке установлена трибуна, обставленная вазами с пластиковыми цветами, представители мировых СМИ готовят камеры и расставляют микрофоны. Импровизированный шатер заполнен журналистами и высокопоставленными лицами. На дороге взволнованная армия молодых египетских волонтеров обступила грузовики.

Из динамиков доносятся египетские патриотические песни. То, что внезапно разорвало воздух словно взрыв бомбы, оказалось всего лишь проверкой микрофона.

"Стало только хуже"

В тени грузовика с гуманитарной помощью, скрытые от посторонних глаз и яркого солнца, сидят Махмуд и Рамадан, два египетских дальнобойщика, которые должны доставить в Газу 25 тонн кукурузной муки для голодающего населения сектора.

Пока Мустафа готовил кофе на газовой плите в своем грузовике, Рамадан рассказывал Euronews о том, почему он приехал.

"Это наши братья в Газе", - сказал он, пояснив, что это его первая поездка в сектор. Рамадан прибыл более двух недель назад, ждет пропуск и с тех пор спит в своем автомобиле.

В кофейнике забулькал кофе со специями, и Махмуд присоединился к разговору. По его словам, он приезжает сюда с самого начала войны и не раз бывал на территории Газы.

Водители грузовиков, доставляющие гуманитарную помощь в Газу, у КПП Рафах, 18 августа 2025 года Euronews/Gregory Holyoke

Махмуд, опытный водитель в возрасте около 50 лет, рассказывает, что когда он доставлял помощь в Газу в начале войны между Израилем и ХАМАС, ему удавалось проезжать и в северную часть сектора.

"Я выходил и разговаривал с ними, ведь все они - наши братья и сестры. Я варил для них кофе, давал детям воду", - вспоминает он, указывая на маленький кран в импровизированной кухонной капсуле в боковой части автомобиля.

"С тех пор все кардинально изменилось. Сначала еще были какие-то целые здания, но затем они были разрушены. Потом люди жили в палатках, а теперь и их нет", - говорит он, качая головой.

"Сейчас мы даже не можем выйти из машины, просто бросаем помощь и уходим. Это если вообще сможем въехать", - сетует Махмуд.

Он рассказал, что ему лично приходилось отвозить тонны муки на сжигание после того, как ее срок годности истек, так как она пролежала на складах или в неподвижных грузовиках.

За ревом реактивного самолета в нескольких километрах от нас последовала серия взрывов. На этот раз это бомбы. Однако оба водителя невозмутимы. Они надеются, что в этот день визит высокопоставленных лиц приведет к тому, что они и тонны продовольствия попадут в Газу.

"Даст Бог, это произойдет сегодня", - говорят оба.

Слова словами, но действия?

Через несколько минут вдали, как мираж, показались машины конвоя.

Замигали фары, молодые волонтеры замерли в напряжении, журналисты начали включать телекамеры.

Когда министр иностранных дел Египта и премьер-министр Палестинской автономии (ПА) рука об руку вышли к трибуне, никто не представлял, о чем будет объявлено. Слухи о переговорах в египетской столице по поводу нового соглашения о прекращении огня лишь усиливали напряжение.

Некоторые обвиняют Каир в том, что он не предпринимает достаточных усилий для того, чтобы обеспечить поступление помощи и пропуска палестинцев на территорию Египта. Слова министра говорят об обратном.

"Мы подчеркиваем здесь, на КПП Рафах, что позиция Египта в отношении палестинского вопроса тверда, она не меняется", - воскликнул Абделатти.

"Президент Абдель Фаттах ас-Сиси уже говорил, что Египет никогда не будет участником исторической несправедливости по отношению к палестинскому народу", - заявил он.

Глава МИД Египта выступает на КПП Рафах, 18 августа 2025 года Gregory Holyoke/Euronews

Далее настала очередь Мохамеда Мустафы.

"Братья и сестры, наш любимый народ Газы, мы не успокоимся, пока не вернем вам благородную жизнь", - сказал он.

Администрация Палестинской автономии не контролирует Газу, она остается под властью ХАМАС. Однако Мустафа подчеркнул, что сектор должен быть объединен с Западным берегом реки Иордан для создания палестинского государства, что вызвало одобрительные кивки присутствующих.

"Да здравствует Египет, да здравствует Палестина", - воскликнул он.

В общей сложности они проговорили 25 минут. Никаких новых заявлений, никаких обещаний увеличить объемы поступающей помощи, никакого прекращения огня.

"Мы рассчитываем на ЕС"

После встречи с прессой корреспондент Euronews спросил обоих политиков о возможности увеличить поставки гуманитарной помощи гражданскому населению Газы и об их взглядах на создание палестинского государства.

"Мы полны решимости положить конец оккупации и начать новую эру для нашего народа, - сказал Мустафа в интервью Euronews. - Мы считаем, что все, что говорит израильская сторона, это их дело".

Абделатти, который ранее сыграл важную роль в прекращении огня и мирных переговорах с Израилем, был более резок, отметил в беседе с Euronews, что "раньше израильтяне говорили, что для мира нет палестинского партнера, теперь нет израильского".

Магед Абу Рамадан, министр здравоохранения Палестинской автономии и бывший мэр города Газа, стоял рядом с ними. Министр считает, что Европа должна играть более активную роль в прекращении войны между Израилем и ХАМАС в Газе.

"Мы действительно рассчитываем на то, что Европейский союз сделает многое, чтобы установить мир на Ближнем Востоке, остановить убийства, эти зверские убийства", - сказал он Euronews.

Машина у грузовика с гуманитарной помощью на КПП Рафах в Египте, 18 августа 2025 года Gregory Holyoke/Euronews

ЕС остается "важным партнером Палестинской автономии", сказал он, добавив, что действия бывших колониальных держав - Франции и Великобритании - имеют особое значение.

"После декларации Бальфура, принятой почти более века назад", - говорит он о британском документе 1917 года, поддерживающем создание еврейского государства, - теперь они обязаны принять еще одну декларацию".

"Может быть, декларацию Стармера?" - спрашивает он в шутку.

Франция согласилась официально признать палестинскую государственность в сентябре на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке. Британия согласилась последовать ее примеру.

Это решение подверглось резкой критике со стороны Израиля, который заявил, что признание Палестины, по сути, будет "вознаграждением чудовищного терроризма ХАМАС".

Нетаньяху неоднократно выступал против решения о двух государствах, заявляя, что "Израиль будет продолжать выступать против одностороннего признания палестинского государства".

Один конвой уезжает, другой остается

В то время как два высокопоставленных политика были завалены вопросами от представителей СМИ со всего мира, плавно переключаясь с арабского на английский, Абу Рамадан отошел в тень палатки.

Когда речь заходила о палестинцах - всего в трех километрах, но с десятками военных контрольно-пропускных пунктов - его больше всего занимал вопрос здравоохранения. Абу Рамадан надеется, что он возьмет на себя заботу о здоровье жителей сектора, если и когда будет объявлено о постоянном прекращении огня и ХАМАС откажется от власти.

"90 процентов наших учреждений разрушены, оборудование уничтожено, нет ни лекарств, ничего", - сетует он. Тем не менее, министр видит, что надежда остается.

В интервью Euronews он предположил, что оказание 60-70% медицинских услуг может быть возобновлено в течение полугода.

"Я не говорю о зданиях", - добавляет он.

"Мы, палестинцы, прекрасно умеем находить нестандартные решения и делать работу гораздо быстрее, чем это обычно требуется другим людям", - говорит он.

Тут мы возвращаемся к теме внешней помощи.

"Мы не сможем сделать все то, о чем говорим, без поддержки наших друзей со всего мира, будь то Европа или Штаты", - напоминает собеседник.

За его спиной два политика встают и проходят через толпу журналистов к своим автомашинам.

Далее они едут к детям, которые покинули сектор для получения экстренной медицинской помощи в Египте, а затем, по слухам, в лучший местный ресторан.

Вскоре после их отъезда с КПП Рафах ХАМАС объявил, что согласится на 60-дневное предложение США, Египта и Катара о прекращении огня, оставив окончательное решение за Израилем. Министр иностранных дел Катара вылетел в Каир для дальнейших переговоров.

Махмуд, Рамадан и тысячи других водителей все еще остаются на месте, надеясь, что смогут проехать в одну из самых опасных в мире зон боевых действий и наконец-то доставить немного еды мирным жителям.