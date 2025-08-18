Владимир Зеленский в понедельник прибыл в Белый дом на переговоры с Дональдом Трампом, которые могут оказаться решающими в урегулировании конфликта в Украине.

Президент США встретил украинского коллегу на пороге своей резиденции. Когда автомобиль Зеленского подъехал, Трамп сжал кулак в приветствии, а затем пожал ему руку. После рукопожатия и обмена любезностями Трамп в ответ на выкрик репортера о послании Украине сказал: "Мы их любим".

Трамп назвал встречу "очень важной", а Зеленский поблагодарил президента США за попытки положить конец агрессии России против его страны.

Зеленский и Трамп выразили надежду, что критически "важная встреча" в Белом доме в понедельник может привести к трёхсторонним переговорам с президентом России Владимиром Путиным, которые положат конец войне России против Украины.

Нынешняя встреча состоялась после того, как Трамп в пятницу провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным на Аляске, заявив, что теперь Зеленский должен пойти на уступки, которые, по его словам, могут положить конец войне.

"Если сегодня всё сложится удачно, у нас будет трёхсторонняя встреча, - сказал президент США, имея в виду возможные трёхсторонние переговоры между Зеленским, Путиным и Трампом. - Мы будем работать с Россией, мы будем работать с Украиной".

Зеленский также выразил открытость к трёхсторонним переговорам.

"Мы готовы к трёхсторонним переговорам, как и сказал президент, - отметил Зеленский. - Это хороший сигнал о трёхстороннем формате. Я думаю, это очень хорошо".

Трамп заявил, что поговорит с Путиным после встречи с Зеленским и другими европейскими лидерами в Белом доме.

Дональд Трамп встречает Владимира Зеленского AP Photo/Alex Brandon

Гарантии безопасности

Американский президент сказал, что его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным в Анкоридже была хорошей, и есть шанс на получение результата. Он заявил, что Россия действительно хочет урегулировать конфликт на Украине. По его словам, урегулирование конфликта в Украине должно быть долгосрочным.

Хозяин Белого дома указал, что

Европа готова предоставить Украине гарантии безопасности, а "США помогут с этим".

Гарантии безопасности США, необходимые Украине для заключения мирного соглашения, и готовность Трампа их предоставить, были главной темой встречи в Овальном кабинете. Зеленский сказал, что его стране для ощущения безопасности, необходима "сильная украинская армия", которая может быть таковой благодаря поставкам оружия и обучению.

Трамп не стал говорить о выделении американских войск для участия в этих усилиях, заявив вместо этого, что будет присутствие сил безопасности "по типу НАТО", но что все эти детали будут обсуждены на их встрече с лидерами ЕС во второй половине дня.

"Они хотят обеспечить защиту, и они очень в этом уверены, и мы им в этом поможем, - сказал Трамп. - Я думаю, что очень важно заключить соглашение".

Кортеж Зеленского на пути к Белому дому приветствовали прохожие. Ранее туда прибыли европейские партнеры Украины:

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте,

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен,

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер,

Президент Франции Эммануэль Макрон,

Канцлер Германии Фридрих Мерц,

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони,

Президент Финляндии Александр Стубб.

К приезду Зеленского на позиции выдвинулся почетный караул, его солдаты в форме выстроились вдоль подъездной дорожки. А сам Зеленский надел черный костюм - правда, без галстука. На прошлой встрече его повседневно-полевой стиль явно раздрадал Трампа.

Перед встречей с президентом США Зеленский и европейские лидеры "скоординировали" свои позиции ради "надёжного и прочного мира".

В посте на X Зеленский написал, что их главная цель - "надёжный и прочный мир для Украины и для всей Европы":

"И важно, чтобы динамика всех наших встреч дала именно такой результат. Понимаем, что от Путина не стоит ожидать, что он сам откажется от агрессии и новых захватнических попыток. Поэтому давление должно работать, и это должно быть именно общее давление - США и Европы, всех в мире, уважающих право жить и международный порядок.

Нужно остановить убийства, и я благодарю партнеров, которые работают для этого и, наконец, для надежного и достойного мира. Вместе с лидерами Финляндии, Великобритании, Италии, Европейской комиссии и Генсеком НАТО скоординировали наши позиции перед встречей с Президентом Трампом. Украина готова к реальному перемирию и установлению новой архитектуры безопасности. Нам нужен мир".

Прекращение огня: нужно или не нужно?

На переговорах с Зеленским в Овальном кабинете Трамп заявил, что прекращение огня между Россией и Украиной не является обязательным условием для заключения мирного соглашения, поскольку стороны могут работать над сделкой и во время боевых действий. Однако после часовой закрытой встречи с лидерами ЕС и Зеленским Трамп заявил, что "все мы, очевидно, предпочли бы немедленное прекращение огня, пока работаем над достижением прочного мира".

Он добавил, что ему нравится прекращение огня, поскольку оно "немедленно положит конец убийствам", но повторил, что мирное соглашение между двумя странами "вполне достижимо" на данном этапе войны.

Принимая европейских гостей в банкетном зале, Трамп был в хорошем расположении духа и рассыпался в комплиментах.

Он назвал Стармера "своим другом" и сказал, что Макрон ему понравился "с первого дня". Он назвал Мерца "очень сильным" и добавил: "Я хочу загореть так же". Он похвалил внешность Стубба, сказав: "Ты выглядишь лучше, чем я когда-либо видел".

Переговоры Трампа с Зеленским и европейскими лидерами Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

На встрече с европейцами Трамп также сказал, что считает необходимым обсудить возможный обмен территориями между Россией и Украиной, сказал, что не верит в угрозу "дальнейшей агрессии" РФ, выразил уверенность, что Путин и Зеленский смогут найти общий язык для урегулирования конфликта, а также, что трехсторонняя встреча с его и их участием состоится - "вопрос лишь в сроках ее проведения".

Удастся ли урегулировать конфликт на Украине путем переговоров, станет ясно через неделю или две, считает президент США.