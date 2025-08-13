Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Пожар у Запорожской АЭС: угроз ядерной безопасности нет

Пожар рядом с Запорожской атомной электростанцией на юге Украины, 12 августа 2025 года
Пожар рядом с Запорожской атомной электростанцией на юге Украины, 12 августа 2025 года Авторское право  @other_nikopol/Suspilne Zaporizhzhia
Авторское право @other_nikopol/Suspilne Zaporizhzhia
By Gavin Blackburn
Опубликовано
Поделиться статьей Комментарии
Поделиться статьей Close Button

Министерство энергетики Украины сообщило о задымлении, зафиксированном близ запорожской АЭС, во вторник. Позднее международные эксперты подтвердили, что инцидент не изменил радиационный фон.

РЕКЛАМА

Международное агентство по атомной энергии заявило, что пожар 12 июля возле градирен временно оккупированной Запорожской атомной электростанции не представляет угрозы для ядерной безопасности. Гендиректор ведомства Рафаэль Гросси подтвердил, что во время инцидента повышенного уровня радиации не зафиксировано.

Во вторник власти Украины сообщили о сильном задымлении у Запорожской атомной электростанции: возгорание, как выяснилось, возникло у грузового порта, который расположен за пределами охраняемого периметра самой АЭС. "Инцидент в очередной раз привлекает внимание к угрозам, которые несет в себе российская оккупация крупнейшего ядерного объекта в Европе", - говорится в заявлении Минэнерегетики Украины.

Глава российских оккупационных властей в Запорожской области Евгений Балицкий утверждает, что ВСУ пытались обстрелять АЭС и в результате произошло возгорание сухой травы.

Так выглядел столб дыма близ АЭС.
Так выглядел столб дыма близ АЭС. AP Photo

Запорожская атомная электростанция, крупнейший объект в Европе, контролируется Россией с первых дней полномасштабной войны, она не производит электроэнергии.

19 июля в районе АЭС также было зафиксировано задымление, как выяснилось, из-за лесных пожаров. Угроз ядерной безопасности не возникло.

