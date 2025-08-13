Пожар у Запорожской АЭС: угроз ядерной безопасности нет

РЕКЛАМА

Международное агентство по атомной энергии заявило, что пожар 12 июля возле градирен временно оккупированной Запорожской атомной электростанции не представляет угрозы для ядерной безопасности. Гендиректор ведомства Рафаэль Гросси подтвердил, что во время инцидента повышенного уровня радиации не зафиксировано.

Во вторник власти Украины сообщили о сильном задымлении у Запорожской атомной электростанции: возгорание, как выяснилось, возникло у грузового порта, который расположен за пределами охраняемого периметра самой АЭС. "Инцидент в очередной раз привлекает внимание к угрозам, которые несет в себе российская оккупация крупнейшего ядерного объекта в Европе", - говорится в заявлении Минэнерегетики Украины.

Глава российских оккупационных властей в Запорожской области Евгений Балицкий утверждает, что ВСУ пытались обстрелять АЭС и в результате произошло возгорание сухой травы.

Так выглядел столб дыма близ АЭС. AP Photo

Запорожская атомная электростанция, крупнейший объект в Европе, контролируется Россией с первых дней полномасштабной войны, она не производит электроэнергии.

19 июля в районе АЭС также было зафиксировано задымление, как выяснилось, из-за лесных пожаров. Угроз ядерной безопасности не возникло.