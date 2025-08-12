В Польше предъявлены обвинения по делу о посылке с бомбой. Россию подозревают в диверсиях

РЕКЛАМА

Польская прокуратура предъявила обвинения одному подозреваемому в связи с предполагаемым заговором с использованием бомбы в посылке, в котором также участвовали двое подозреваемых из России, в то время как европейские правительства находятся в состоянии повышенной готовности в связи с актами саботажа, приписываемыми Москве.

Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) сообщило в понедельник, что в городе Пётркув-Трыбунальский было предъявлено обвинение гражданке Украины Кристине С., чье полное имя и возраст не разглашаются. Она обвиняется в соучастии в создании непосредственной опасности взрыва. Ей грозит до восьми лет лишения свободы.

По данным ABW, в июле 2024 года Кристина С отправила посылку со взрывчаткой через курьерскую компанию.

Посылка содержала "взрывчатое вещество в виде нитроглицерина, а также электродетонаторы военного образца, металлический термос со вставкой для фасонного заряда и алюминиевую пудру", говорится в сообщении агентства.

"Эта конструкция представляла собой так называемую бомбу с кумулятивным зарядом", - добавили в ведомстве.

Посылка была обнаружена и охранялась на большом складе курьерской компании в центральном польском воеводстве Лодзь, сообщили власти.

"В случае взрыва посылка могла нанести значительный ущерб критически важной инфраструктуре, пробив топливные баки, перекрытия зданий или прочные стальные конструкции", - говорится в заявлении Национальной прокуратуры.

Кристина С. обвиняется по этому делу вместе с другим гражданином Украины и двумя гражданами России. По словам польских прокуроров, в связи с этим делом два человека были помещены под стражу.

Польские чиновники говорят, что страна стала объектом шпионажа и атак гибридной войны, инициированных Москвой, которые усилились после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

Ранее в этом году министерство внутренних дел Польши сообщило, что с начала полномасштабной войны в Украине в Польше по подозрению в шпионаже или диверсиях в пользу России или Беларуси задержаны не менее 44 человек. Среди них есть россияне, белорусы, украинцы и поляки, заявили в министерстве.

Службы безопасности по всей Европе обвиняют Россию в организации десятков нападений и других диверсий на континенте с момента полномасштабного вторжения в Украину. Зачастую для этой вредоносной деятельности используют людей с паспортами, отличными от российских, например, болгарскими, молдавскими или украинскими.

В июле прошлого года произошла серия поджогов посылок, направленных против курьерских компаний в Польше, Германии и Великобритании. Западные чиновники возложили вину за эти инциденты на Кремль.

Москва неоднократно отрицала эти обвинения, несмотря на множество доказательств и судебных дел, подтверждающих обратное.

Например, в марте лондонский суд признал группу болгар, проживающих в Великобритании, виновными в шпионаже в пользу России и заговоре с целью убийства или похищения Христо Грозева, болгарского журналиста и бывшего ведущего расследователя России в Bellingcat.