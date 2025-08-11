РЕКЛАМА

Трагически едва не закончился перекур для 24-летнего мужчины на вокзале в австрийском в Санкт-Пёльтене.

Как сообщил представитель государственной железнодорожной компании ÖBB, он сошел на платформу, а когда высокоскоростной поезд неожиданно тронулся, вскочил в зазор между вагонами и схватился за стенку с внешней стороны.

Пассажиры поезда Railjet, направлявшегося в Вену из Цюриха, рассказали, что мужчина на ходу стал изо всех сил стучать в окно поезда, что заставило проводника сорвать стоп-кран.

Когда отставшего курильщика вернули на борт, кондуктор устроил ему серьезную взбучку.

Из-за инцидента поезд, который может развивать скорость до 230 км/ч, прибыл в австрийскую столицу с 7-минутным опозданием. По прибытии нарушитель был взят под стражу полицией. В отношении него идет расследование.

Австрийская железнодорожная компания осудила этот поступок как крайне опасный, предупредив, что подобное поведение часто приводит к смертельным исходам и подвергает опасности как сотрудников экстренных служб, так и самого человека.

Это происшествие напомнило случай, произошедший в начале этого года в Германии, когда 40-летний венгр, также не успевший докурить до отправления, уцепился за стену вагона скоростного поезда и проехал таким образом более 30 километров.