Кабинет министров Израиля одобрил план захвата города Газа

Кабинет министров Израиля в ночь на пятницу, 8 августа, утвердил решение премьер-министра Биньямина Нетаньяху о взятии под контроль города Газа. Предполагается, что это станет новым этапом военной оккупации палестинского анклава, хотя в официальных документах и используется более нейтральное слово "захват".

"Армия обороны Израиля будет готовиться к установлению контроля над городом Газа, одновременно оказывая гуманитарную помощь гражданскому населению за пределами зон боевых действий", — говорится в заявлении кабинета.

Как пишет Times of Israel, сейчас в городе живут около 800 тысяч человек. Операция, о которой идет речь, вероятно, потребует их массовой эвакуации на юг. Для этого власти Израиля выделят около двух месяцев — до 7 октября. В эту дату два года назад боевики ХАМАС напали на юг Израиля.

В заявлении правительства также перечислены принципы, с точки зрения Израиля необходимые для прекращения войны: разоружение ХАМАС, освобождение заложников и возвращение тел погибших, демилитаризация сектора Газа, контроль Израиля над безопасностью в анклаве и создание альтернативного гражданского правительства, не связанного с ХАМАС или с властями Палестинской автономии.

Накануне премьер Израиля заявил в телеинтервью Fox News, что намерен взять Газу, но не удерживать ее слишком долго.

"Мы намерены, в целях обеспечения нашей безопасности, устранить ХАМАС, освободить население Газы и передать управление гражданским властям, то есть не ХАМАС и не тем, кто выступает за уничтожение Израиля, — пояснил он. — Мы хотим иметь периметр безопасности, но не хотим управлять".

По данным ЦАХАЛ, сейчас Израиль контролирует около 75% территории сектора Газа. Исключение — город Газа на севере анклава и районы с лагерями беженцев в его центре. Именно в этих районах сейчас находится большинство двухмиллионного населения анклава и, как считается, там же содержат большинство заложников. Из-за этого израильские военные до этого момента избегали заходов туда.

12-й канал израильского телевидения сообщил, что на первом этапе плана Израиль должен выдать уведомление об эвакуации жителям города Газа. Это половина всего населения анклава. На втором этапе президент США Дональд Трамп, как ожидается, объявит об ускорении оказания гуманитарной помощи в сотрудничестве с израильтянами. Расширение сети центров выдачи продовольствия финансово поддержат несколько стран, речь идет о миллиарде долларов вложений. Задача — гарантировать, что жители Газы получат доступ к помощи, минуя ХАМАС, на всем протяжении военной операции.

По данным ВВС, пресс-секретарь Армии обороны Израиля Авихай Адраи уже призвал палестинцев, проживающих в районах аль-Дарадж и аль-Туфа в старой части города Газа, "немедленно уехать". Людям рекомендуется переместиться в прибрежный бедуинский город аль-Маваси, обозначенную Израилем зону для гражданского населения, где в уже укрываются около полумиллиона палестинцев.

Оппозиция внутри армии

План Нетаньяху вызывает критику в армии. Начальник Генштаба армии Израиля Эяль Замир предупредил министров, что полный захват Газы приведет к затяжной оккупации, усилит нагрузку на военных и поставит под угрозу жизни израильских заложников. Замир предлагает ограничиться блокированием районов, где, по данным разведки, могут находиться заложники.

Главе Генштаба предложили уйти в отставку, "если он не согласен". AP Photo

Дискуссии между кабмином и генштабом привели к тому, что Нетаньяху в соцсетях предложил Замиру уйти в отставку, "если он не согласен".

Против полной оккупации Газы выступают и родственники заложников. В четверг утром почти два десятка человек отплыли к морской границе с Газой, где из громкоговорителей пытались передать сообщениям своим близким в плену.

Родственники пленников передают им слова поддержки через громкоговорители. AP Photo

Иегуда Коэн, отец Нимрода Коэна, израильского солдата — заложника, считает, что Нетаньяху затягивает войну, чтобы угодить ультраправым в своем правительстве и не дать ему развалиться. "Нетаньяху работает только на себя", — заявил он, обращаясь к международному сообществу с просьбой оказать давление на Нетаньяху, помочь остановить войну и спасти его сына.

НПО просят не стрелять

Остановить, а не расширять боевые действия в анклаве призывают и некоторые НПО. Группа Human Rights Watch в новом заявлении просит мировых лидеров приостановить поставки оружия Израилю после его авиаударов по двум палестинским школам в прошлом году. HRW заявила, что не выявило никаких доказательств наличия военной цели в этих учебных заведениях.

По меньшей мере 49 человек погибли в результате авиаударов по школе для девочек Хадиджа в Дейр-эль-Бале 27 июля 2024 года и школе Аль-Зейтун С в городе Газа 21 сентября 2024 года.

Палестинцы несут мешки с мукой из центра гумпомощи. AP Photo

Организация "Врачи без границ" обвинила центры раздачи продовольствия Гуманитарного фонда Газы в том, что рядом с ними массово гибнут и получают ранения люди. "Врачи без границ" координируют две больницы расположенные рядом с центрами фонда; они заявили, что с 7 июня по 20 июля оказали помощь почти 1400 палестинцам, из которых 28 умерли по прибытии.

Гуманитарный фонд Газы ранее заявлял, что его подрядчики, обеспечивающие безопасность, не стреляли в людей.