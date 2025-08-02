Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Открыт газопровод Килис - Алеппо: газ из Азербайджана начал поступать через Турцию в Сирию

By Begum Tunakan
После запуска турецко-сирийского газопровода Килис - Алеппо газ из Азербайджана начал поступать в Сирию через турецкую территорию

В субботу, 2 августа, с открытием газопровода Турция-Сирия начался экспорт природного газа из Азербайджана в Сирию через турецкий город Килис.

В церемонии открытия газопровода в Килисе, расположенном в семи километрах от сирийской границы, приняли участие министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар, президент Фонда развития Катара Фахад Хамад аль-Сулаити, министр энергетики Сирии Мухаммед аль-Башир и министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

В своей вступительной речи Байрактар заявил, что благодаря экспорту 2 миллиардов кубометров природного газа в год на первом этапе, подача электроэнергии в Сирии будет увеличена с 3-4 часов в день до 10.

Министр также отметил, что экспорт электроэнергии из Турции в Сирию осуществляется из 8 различных точек, и сказал, что на первом этапе экспортная мощность увеличится на 25 процентов, а в дальнейшем - более чем в два раза.

"С новыми подключениями мощность достигнет 860 мегаватт, и 1,6 миллиона домохозяйств в Сирии будут обеспечены электроэнергией", - сказал он.

Байрактар также объявил о подписании своп-соглашения с SOCAR на поставку природного газа из Азербайджана.

30 июля Байрактар заявил, что Турция будет сотрудничать с Азербайджаном и Катаром в области экспорта природного газа в Сирию. По его словам, в настоящее время Турция экспортирует 280 мегаватт электроэнергии в северную Сирию.

Благодаря азербайджанскому газу, который будет транспортироваться в Сирию, отметил министр, производство электроэнергии в стране значительно увеличится, что "ускорит возвращение" сирийцев в Турцию.

Ремонт газопровода Килис - Алеппо, пропускная способность которого составляет 6 миллионов кубометров газа в сутки, был завершен 21 мая.

В настоящее время ведутся работы по возобновлению работы линии электропередачи Биречик-Алеппо мощностью 500 мегаватт, которая использовалась в прошлом.

Сотрудничество в области энергетики

Сразу после снятия санкций с Сирии со стороны ЕС и США в мае было объявлено о подписании соглашения о стратегическом сотрудничестве на сумму 7 миллиардов долларов между компаниями Kalyon Holding и Cengiz Holding из Турции, UCC из Катара, Power International из США и Министерством энергетики Сирии.

В рамках соглашения консорциум построит электростанции на природном газе установленной мощностью 4 тысячи мегаватт в районах Зайзун, Дейр-эз-Зор и Мхарде в Сирии, а также солнечную электростанцию установленной мощностью 1000 мегаватт, которая будет введена в эксплуатацию примерно через 2 года. Строительство электростанций на природном газе будет завершено в течение трех лет.

Целью консорциума является обеспечение безопасности энергоснабжения Сирии, экологической устойчивости и регионального развития.

Энергоснабжение во время гражданской войны

С начала гражданской войны сирийцы испытывают острую нехватку энергии.

Многолетняя война парализовала более 50% электросетей страны, сократив мощность производства электроэнергии с 8 500 мегаватт до 3 500 мегаватт. Основной причиной этого является серьезный ущерб, нанесенный электростанциям в районах Мхарде, Алеппо и Зайзун.

До начала гражданской войны в 2011 году Сирия добывала и экспортировала 400 тысяч баррелей нефти в день. Однако сейчас она может добывать только 20 тысяч баррелей и зависит от импорта. Сектора природного газа, который только развивался в 2011 году, сегодня практически не существует.

