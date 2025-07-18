Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Взрыв в учебном центре для шерифов в Лос-Анджелесе привел к жертвам

Помощники шерифа следят за перекрытием улицы рядом с местом взрыва в Бюро специальных операций шерифа округа Лос-Анджелес, 18 июля 2025 г.
Помощники шерифа следят за перекрытием улицы рядом с местом взрыва в Бюро специальных операций шерифа округа Лос-Анджелес, 18 июля 2025 г. Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By Gavin Blackburn
Опубликовано Последние обновления
Поделиться статьей Комментарии
Поделиться статьей Close Button

Генеральный прокурор Пэм Бонди в своем сообщении на сайте X заявила, что это "похоже на ужасный инцидент", и сообщила, что федеральные агенты находятся на месте происшествия.

РЕКЛАМА

Взрыв в учебном центре правоохранительных органов в Лос-Анджелесе в пятницу, в результате которого погибли три человека, расследуется как возможный несчастный случай на тренировке, сообщили официальные лица.

Взрыв прогремел около 7:30 утра в учебном центре Бискайлуз, сообщила представитель департамента шерифа округа Лос-Анджелес Николь Нишида.

Неизвестно, что послужило причиной взрыва и что делали в это время сотрудники центра.

По словам представителя правоохранительных органов, который был проинформирован об этом, но не имел права обсуждать это имя и говорил с AP на условиях анонимности, на ранних этапах расследования рассматривался возможный несчастный случай на тренировке.

Генеральный прокурор Пэм Бонди в своем сообщении на сайте X заявила, что это "похоже на ужасный инцидент". По ее словам, на месте происшествия работают федеральные агенты, чтобы узнать обстоятельства инцидентая пу.

"Пожалуйста, молитесь за семьи погибших помощников шерифа", - написала Бонди.

Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс сообщила в своем сообщении на сайте X, что в учебном центре работают следователи по поджогам из Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ, пожарная служба Лос-Анджелеса и саперы из полицейского управления Лос-Анджелеса.

Офис губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома сообщил, что он был проинформирован и что Управление губернатора по чрезвычайным ситуациям находится в контакте с департаментом шерифа и внимательно следит за ситуацией.

Аэрофотосъемка с телеканала KABC-TV показывает, что взрыв произошел на парковке, заполненной патрульными машинами и грузовиками шерифа.

Дополнительные источники • AP

Поделиться статьей Комментарии

