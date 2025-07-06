Наводнение в Техасе: число жертв превысило 50, 27 девочек из лагеря до сих пор не могут найти

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В субботу спасатели прочесывали опустошенные берега рек и переворачивали завалы в поисках тех, кто до сих пор числится пропавшим без вести после того, как накануне в Техасе прошли ливневые паводки, унесшие жизни по меньшей мере 51 человека, включая 15 детей.

Спустя полтора дня после наводнения власти до сих пор не сообщили, сколько человек пропало без вести, помимо 27 детей из христианского летнего лагеря Camp Mystic. Большинство погибших были найдены неподалеку.

В пятницу река Гваделупе поднялась более чем на восемь метров всего за 45 минут, разрушив дома, лагеря и автомобили. Катастрофа разворачивалась на фоне проливных дождей, которые продолжались по всему Техасу в выходные, что вызвало новые предупреждения о внезапных наводнениях.

В субботу поисково-спасательные операции активизировались: вертолеты, лодки и беспилотники были задействованы для того, чтобы спасти застрявших жителей и найти пропавших без вести.

"Мы найдем каждого из них", - заявил губернатор Грег Эбботт.

Шериф округа Керр Ларри Лейта подтвердил гибель 32 человек в регионе Хилл Кантри: 18 взрослых и 14 детей. Сообщалось также о гибели людей в округе Тревис и округе Бернет.

Действия властей вызывают вопросы у общественности: были ли сделаны надлежащие предупреждения для лагерей и жителей района, давно известного сильными ливневыми наводнениями.

Чиновники защищались, заявляя, что не ожидали такого сильного ливня, который был эквивалентен месячной норме осадков для этого района.

Сотрудники прочесывают берега реки Гваделупе после внезапного наводнения, обрушившегося на этот район в субботу, 5 июля 2025 года, в Ханте, штат Техас. Julio Cortez/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

Холмы вдоль реки Гваделупе в центральном Техасе усеяны молодежными лагерями и кемпингами. Этот район особенно популярен в период праздника Четвертого июля, что затрудняет определение количества пропавших.

"Сейчас мы даже не хотим приступать к подсчетам", - сказал Далтон Райс, городской управляющий.

Частный прогнозист AccuWeather заявил, что он и Национальная метеорологическая служба разослали предупреждения о возможных наводнениях за несколько часов до разрушений.

Спасательные работы, как ожидается, будут продолжаться до выходных, пока власти работают над поиском пропавших без вести и оценкой всех масштабов ущерба.