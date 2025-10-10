США. Взрыв на заводе боеприпасов в Теннесси. Есть жертвы

РЕКЛАМА

В результате взрыва на военном заводе по производству боеприпасов в США погибли и пропали без вести несколько человек, сообщили власти в пятницу. Вторичные взрывы заставили спасателей держаться на расстоянии от горящего места с обломками.

Взрыв, который, по сообщениям людей, был слышен и ощутим на расстоянии многих миль, произошел на заводе Accurate Energetic Systems в Теннесси.

На сайте компании говорится, что она производит и испытывает взрывчатые вещества в восьми зданиях, раскинувшихся на лесистых холмах недалеко от Бакснорта, города, расположенного в 97 километрах к юго-западу от столицы штата, Нэшвилла.

"На данный момент несколько человек числятся пропавшими без вести. Мы стараемся не забывать о семьях и об этой ситуации", - сказал шериф округа Хамфрис Крис Дэвис на пресс-конференции.

Есть и погибшие - по меньшей мере два человека.

Причина взрыва была установлена не сразу, и Дэвис сказал, что расследование может занять несколько дней.

Дым заполняет воздух после мощного взрыва на военном заводе по производству взрывчатки в округе Хикман, 10 октября 2025 года. AP Photo

Аэрофотосъемка последствий, сделанная телеканалом WTVF-TV, показала, что взрыв уничтожил одно из зданий на вершине холма, оставив лишь дымящиеся обломки и сгоревшие корпуса автомобилей.

Шериф добавил, что, хотя место происшествия было надежно защищено от сильных взрывов, более мелкие взрывы все еще могут быть слышны.

Бригады скорой помощи поначалу не могли попасть на завод из-за продолжающихся детонаций, сообщил по телефону старший врач скорой помощи округа Хикман Дэвид Стюарт. У него не было никаких подробностей о пострадавших.

Компания Accurate Energetic Systems, расположенная в соседнем городе Макьюэн, не сразу ответила на запросы прессы о комментариях.

"Это трагедия для нашей общины", - сказал мэр Макьюэна Брэд Рэчфорд в своем электронном письме. Он переадресовал дальнейшие комментарии представителю округа.

Жители Лобелвилля, расположенного в 20 минутах езды от места происшествия, рассказали, что почувствовали, как их дома сотрясаются, а некоторые записали громкий гул взрыва на камеры.

Представитель штата Джоди Барретт, республиканец из соседнего города Диксон, сказал, что его беспокоят возможные экономические последствия, поскольку завод является ключевым работодателем в этом районе.

"Мы живем, наверное, в 15 милях, и мы абсолютно точно слышали это в своем доме, - сказал Барретт. - Звук был такой, будто что-то пролетело через крышу нашего дома".

Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями штата Теннесси подтвердило наличие пострадавших, но не сообщило никаких цифр, потому что их не подтвердил Департамент здравоохранения, сказала по телефону пресс-секретарь Кристин Коултер.