Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

США. Взрыв на заводе боеприпасов в Теннесси. Есть жертвы

Дым наполняет воздух после мощного взрыва на военном заводе по производству взрывчатки в округе Хикман, 10 октября 2025 г.
Дым наполняет воздух после мощного взрыва на военном заводе по производству взрывчатки в округе Хикман, 10 октября 2025 г. Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By Gavin Blackburn
Опубликовано Последние обновления
Поделиться статьей Комментарии
Поделиться статьей Close Button

Съемка с воздуха показала, что взрыв уничтожил одно из зданий Accurate Energetic Systems на вершине холма.

РЕКЛАМА

В результате взрыва на военном заводе по производству боеприпасов в США погибли и пропали без вести несколько человек, сообщили власти в пятницу. Вторичные взрывы заставили спасателей держаться на расстоянии от горящего места с обломками.

Взрыв, который, по сообщениям людей, был слышен и ощутим на расстоянии многих миль, произошел на заводе Accurate Energetic Systems в Теннесси.

На сайте компании говорится, что она производит и испытывает взрывчатые вещества в восьми зданиях, раскинувшихся на лесистых холмах недалеко от Бакснорта, города, расположенного в 97 километрах к юго-западу от столицы штата, Нэшвилла.

"На данный момент несколько человек числятся пропавшими без вести. Мы стараемся не забывать о семьях и об этой ситуации", - сказал шериф округа Хамфрис Крис Дэвис на пресс-конференции.

Есть и погибшие - по меньшей мере два человека.

Причина взрыва была установлена не сразу, и Дэвис сказал, что расследование может занять несколько дней.

Дым заполнил воздух после мощного взрыва на военном заводе по производству взрывчатки в округе Хикман, 10 октября 2025 г.
Дым заполняет воздух после мощного взрыва на военном заводе по производству взрывчатки в округе Хикман, 10 октября 2025 года. AP Photo

Аэрофотосъемка последствий, сделанная телеканалом WTVF-TV, показала, что взрыв уничтожил одно из зданий на вершине холма, оставив лишь дымящиеся обломки и сгоревшие корпуса автомобилей.

Шериф добавил, что, хотя место происшествия было надежно защищено от сильных взрывов, более мелкие взрывы все еще могут быть слышны.

Бригады скорой помощи поначалу не могли попасть на завод из-за продолжающихся детонаций, сообщил по телефону старший врач скорой помощи округа Хикман Дэвид Стюарт. У него не было никаких подробностей о пострадавших.

Компания Accurate Energetic Systems, расположенная в соседнем городе Макьюэн, не сразу ответила на запросы прессы о комментариях.

"Это трагедия для нашей общины", - сказал мэр Макьюэна Брэд Рэчфорд в своем электронном письме. Он переадресовал дальнейшие комментарии представителю округа.

Дым наполняет воздух после мощного взрыва на военном заводе по производству взрывчатки в округе Хикман, 10 октября 2025 года
Дым заполняет воздух после мощного взрыва на военном заводе по производству взрывчатки в округе Хикман, 10 октября 2025 г. AP Photo

Жители Лобелвилля, расположенного в 20 минутах езды от места происшествия, рассказали, что почувствовали, как их дома сотрясаются, а некоторые записали громкий гул взрыва на камеры.

Представитель штата Джоди Барретт, республиканец из соседнего города Диксон, сказал, что его беспокоят возможные экономические последствия, поскольку завод является ключевым работодателем в этом районе.

"Мы живем, наверное, в 15 милях, и мы абсолютно точно слышали это в своем доме, - сказал Барретт. - Звук был такой, будто что-то пролетело через крышу нашего дома".

Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями штата Теннесси подтвердило наличие пострадавших, но не сообщило никаких цифр, потому что их не подтвердил Департамент здравоохранения, сказала по телефону пресс-секретарь Кристин Коултер.

Дополнительные источники • AP

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться статьей Комментарии

Также по теме

Октоберфест в Мюнхене закрыт до вечера из-за пожара и взрывчатки на севере города

Польша арестовала украинца по делу о взрывах на "Северном потоке" в 2022 году

Взрыв на заводе US Steel в Пенсильвании: есть жертвы