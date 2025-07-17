Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

ЮНИСЕФ: в секторе Газа ежедневно убивают 28 детей

Палестинцы осматривают повреждения школы, пострадавшей в результате смертельного израильского военного удара в городе Газа 26 мая 2025 года. (AP Photo/Jehad Alshrafi, File)
Палестинцы осматривают повреждения школы, пострадавшей в результате смертельного израильского военного удара в городе Газа 26 мая 2025 года. (AP Photo/Jehad Alshrafi, File) Авторское право  Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.
Авторское право Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.
By Euronews и AP
Опубликовано Последние обновления
Поделиться статьей Комментарии
Поделиться статьей Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Copied

Исполнительный директор ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел заявила, все дети Газы переживают огромные страдания и будут испытывать последствия на протяжении всей жизни.

РЕКЛАМА

Дети платят за самую высокую цену за войну в секторе Газа, об этом заявили высокопоставленные чиновники ООН на заседании Совета Безопасности в среду.

Исполнительный директор ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел и глава гуманитарной службы ООН Том Флетчер предупредили о резком росте детской смертности, голоде и разрушении системы здравоохранения на фоне продолжающихся израильских бомбардировок и перемещений населения.

По данным ЮНИСЕФ, ежедневно в секторе Газа погибает в среднем 28 детей, а в ходе продолжающейся войны погибли более 17 000 детей.

Выступая в Совете Безопасности ООН, исполнительный директор ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел заявила, что каждый из миллиона детей Газы сталкивается с огромными страданиями. По словам Рассел, эти дети будут испытывать последствия на протяжении всей жизни.

"За 21 месяц войны в Газе погибли более 17 000 детей и 33 000 получили ранения. В среднем 28 детей были убиты ежедневно, что эквивалентно целому классу", - сказала она. - "Подумайте об этом: целый класс детей убивают каждый день на протяжении почти двух лет. Эти дети не являются комбатантами - их убивают и калечат, когда они стоят в очереди за жизненно необходимой едой и лекарствами".

"Дети не начинают конфликты и не в силах их остановить. Но они сильно страдают и задаются вопросом, почему мир их подвел. И не заблуждайтесь, мы их подвели", - также отметила Кэтрин Рассел.

В ответ на недавние сообщения о том, что в результате ударов Израиля по сектору Газа погибли десятки детей, израильские военные заявили, что они по-прежнему "привержены верховенству закона".

Омар Мешмеш держит тело своей племянницы Айи, убитой в результате израильского удара
Омар Мешмеш держит тело своей племянницы Айи, убитой в результате израильского удара AP Photo

Согласно заявлению Армии обороны Израиля, удар, нанесенный 10 июля, в результате которого погибли по меньшей мере 10 детей, ожидавших пищевых добавок в медицинской клинике Project Hope в Дейр-эль-Балахе в секторе Газа, был вызван "технической ошибкой".

По словам военных, в результате удара по боевику "Исламского джихада" боеприпас упал в десятках метров от цели. Военные добавили, что инцидент находится на рассмотрении.

Рост числа смертей происходит на фоне нехватки продовольствия

В результате ударов по Газе все чаще гибнут дети, женщины и мирные жители. Число погибших растет на фоне истощения запасов продовольствия.

Глава гуманитарной службы ООН Том Флетчер сообщил Совету Безопасности в среду, что гражданские лица подвергаются обстрелам в поисках еды. Он подчеркнул, что Израиль, как оккупирующая держава в Газе, обязан в соответствии с Женевскими конвенциями предоставлять продовольствие и медицинскую помощь.

Он также призвал Совбез рассмотреть вопрос о том, включают ли израильские правила ведения боевых действий все меры предосторожности, чтобы избежать и свести к минимуму жертвы среди гражданского населения.

Между тем, в среду на раздаче продовольствия в секторе Газа в Хан-Юнисе погибли не менее 20 человек, в основном в результате давки.

Гуманитарный фонд Газы обвинил боевую группировку ХАМАС в разжигании беспорядков в центре раздачи продовольствия, что привело к давке и заявил, что впервые с начала операции по раздаче помощи в толпе было обнаружено несколько единиц огнестрельного оружия.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться статьей Комментарии

Также по теме

Как владелец сети отелей борется с демографическим спадом в Польше

В Италию доставили группу больных детей из Газы

Индонезия. На острове Ява обрушилась школа, спасатели ищут выживших