ЮНИСЕФ: в секторе Газа ежедневно убивают 28 детей

РЕКЛАМА

Дети платят за самую высокую цену за войну в секторе Газа, об этом заявили высокопоставленные чиновники ООН на заседании Совета Безопасности в среду.

Исполнительный директор ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел и глава гуманитарной службы ООН Том Флетчер предупредили о резком росте детской смертности, голоде и разрушении системы здравоохранения на фоне продолжающихся израильских бомбардировок и перемещений населения.

По данным ЮНИСЕФ, ежедневно в секторе Газа погибает в среднем 28 детей, а в ходе продолжающейся войны погибли более 17 000 детей.

Выступая в Совете Безопасности ООН, исполнительный директор ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел заявила, что каждый из миллиона детей Газы сталкивается с огромными страданиями. По словам Рассел, эти дети будут испытывать последствия на протяжении всей жизни.

"За 21 месяц войны в Газе погибли более 17 000 детей и 33 000 получили ранения. В среднем 28 детей были убиты ежедневно, что эквивалентно целому классу", - сказала она. - "Подумайте об этом: целый класс детей убивают каждый день на протяжении почти двух лет. Эти дети не являются комбатантами - их убивают и калечат, когда они стоят в очереди за жизненно необходимой едой и лекарствами".

"Дети не начинают конфликты и не в силах их остановить. Но они сильно страдают и задаются вопросом, почему мир их подвел. И не заблуждайтесь, мы их подвели", - также отметила Кэтрин Рассел.

В ответ на недавние сообщения о том, что в результате ударов Израиля по сектору Газа погибли десятки детей, израильские военные заявили, что они по-прежнему "привержены верховенству закона".

Омар Мешмеш держит тело своей племянницы Айи, убитой в результате израильского удара AP Photo

Согласно заявлению Армии обороны Израиля, удар, нанесенный 10 июля, в результате которого погибли по меньшей мере 10 детей, ожидавших пищевых добавок в медицинской клинике Project Hope в Дейр-эль-Балахе в секторе Газа, был вызван "технической ошибкой".

По словам военных, в результате удара по боевику "Исламского джихада" боеприпас упал в десятках метров от цели. Военные добавили, что инцидент находится на рассмотрении.

Рост числа смертей происходит на фоне нехватки продовольствия

В результате ударов по Газе все чаще гибнут дети, женщины и мирные жители. Число погибших растет на фоне истощения запасов продовольствия.

Глава гуманитарной службы ООН Том Флетчер сообщил Совету Безопасности в среду, что гражданские лица подвергаются обстрелам в поисках еды. Он подчеркнул, что Израиль, как оккупирующая держава в Газе, обязан в соответствии с Женевскими конвенциями предоставлять продовольствие и медицинскую помощь.

Он также призвал Совбез рассмотреть вопрос о том, включают ли израильские правила ведения боевых действий все меры предосторожности, чтобы избежать и свести к минимуму жертвы среди гражданского населения.

Между тем, в среду на раздаче продовольствия в секторе Газа в Хан-Юнисе погибли не менее 20 человек, в основном в результате давки.

Гуманитарный фонд Газы обвинил боевую группировку ХАМАС в разжигании беспорядков в центре раздачи продовольствия, что привело к давке и заявил, что впервые с начала операции по раздаче помощи в толпе было обнаружено несколько единиц огнестрельного оружия.