Жара усугубляет кризис для перемещенных лиц и раненых в Газе

Палаточный лагерь для перемещенных палестинцев раскинулся у берега во время заката в Хан-Юнисе, сектор Газа, среда, 2 июля 2025 года.
Палаточный лагерь для перемещенных палестинцев раскинулся у берега во время заката в Хан-Юнисе, сектор Газа, среда, 2 июля 2025 года.
Авторское право AP Photo
By David O'Sullivan
Опубликовано Последние обновления
По всему сектору Газа палящая жара усугубила кризис: нехватка воды, антисанитария и ограниченное пространство угрожают здоровью населения.

Сильная жара охватила сектор Газа, усугубляя гуманитарный кризис для более чем 1,7 миллиона перемещенных палестинцев, которые и так испытывают острую нехватку медицинской помощи, продовольствия и предметов первой необходимости после нескольких месяцев войны между Израилем и ХАМАС.

Медицинские работники говорят, что резкое повышение температуры ухудшает состояние пациентов, укрывающихся в переполненных палаточных лагерях, где доступ к лечению и так ограничен.

Особенно тяжелая ситуация сложилась для тысяч людей, нуждающихся в постоянном уходе в связи с ожогами и другими серьезными травмами.

Мохаммед аль-Мамлука, получивший ранение еще во время конфликта, говорит, что каждый сеанс лечения превращается в мучительное испытание, поскольку медицинские бригады сталкиваются с нехваткой обезболивающих средств и других медикаментов.

"Боль при летней жаре невыносима. Если бы это была зима, я бы не чувствовал боли, я мог бы просто уснуть после приема лекарства. Сейчас мне нужна большая доза, но в больницах ее нет", - говорит он.

"Это очень тяжелая ситуация. У нас даже нет вентилятора. Мы страдаем от отсутствия ухода в этой палатке, это не место для пациента".

Ахмад Авад, еще один переселенец, восстанавливающийся после операции в связи с тяжелой травмой ноги, говорит, что выздоровление кажется невозможным.

"Я чувствую сильный жар в ногах, иногда я расчесываю их до такой степени, что рву кожу, только чтобы облегчить боль", - говорит он, - "В палатке невероятно жарко, и, как вы видите, в ней едва помещаемся я и мои дети".

Палестинцы проводят время на берегу моря во время аномальной жары в городе Газа, среда, 2 июля 2025 года.
Палестинцы проводят время на берегу моря во время аномальной жары в городе Газа, среда, 2 июля 2025 года.

Медицинский персонал говорит, что жара мешает выздоровлению многих пациентов, особенно тех, кто получил ожоги, на лечение которых в надлежащих клинических условиях ушли бы месяцы.

"Летняя жара задерживает заживление ожогов, поскольку температура усугубляет повреждения. Мы советуем пациентам избегать источников тепла, но в палатках это невозможно", - говорит доктор Хайя Салман.

"Жара и влажность вызывают пот, который ускоряет рост бактерий, что задерживает выздоровление. Мы делаем все возможное, но из-за закрытия границ многие необходимые средства просто недоступны".

Врачи говорят, что выживаемость пациентов с ожогами 70 % тела может превышать 50 %, но за время войны этот показатель снизился еще больше. Они ссылаются на отсутствие специализированных операционных, ограниченный доступ к кожным трансплантатам и необходимость нормировать медицинскую помощь в условиях растущих потерь.

Жаркое лето совпадает с нехваткой чистой воды для большей части населения Газы, живущей в палаточных городках. Многие палестинцы в анклаве вынуждены преодолевать большие расстояния пешком, чтобы принести воду и экономить ее до капли.

Израиль блокировал поставки продовольствия, топлива, медикаментов и других товаров в Газу в течение почти трех месяцев, прежде чем в мае начал ввозить в сектор ограниченную помощь. К таким мерам, как утверждает Израиль, он был вынужден прибегнуть, чтобы помешать боевикам ХАМАС наживаться на войне, отбирая гумпомощь у населения.

