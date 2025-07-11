Спецдокладчик ООН Франческа Альбанезе назвала санкции США "признаком вины"

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Спецдокладчик ООН и откровенный критик военной операции Израиля в Газе Франческа Альбанезе заявила в четверг, что "шокирована" тем, что администрация Трампа ввела в ее отношении санкции, подчеркнув, что остаётся при своем мнении относительно войны.

Альбанезе заявила в интервью AP, что сильные мира сего пытаются заставить ее замолчать за то, что защищает тех, у кого нет ничего, "кроме как надеяться не умереть, не увидеть, как убивают их детей".

"Это не признак власти, это признак вины", - отреагировала на шаг американского Госдепартамента спецдокладчик ООН по оккупированным палестинским территориям.

Решение Госдепартамента ввести санкции против Альбанезе последовало за безуспешной попыткой США оказать давление на базирующийся в Женеве Совет по правам человека, главный правозащитный орган ООН, снять её с должности.

Альбанезе поручено расследовать нарушения прав человека на палестинских территориях, и она неоднократно высказывалась о том, что израильские военные называют "геноцидом" в Газе.

Израиль и США решительно отвергли это обвинение.

"Кампанию Альбанезе по ведению политической и экономической войны против Соединенных Штатов и Израиля больше не будут терпеть", - заявил госсекретарь Марко Рубио в социальных сетях.

"Мы всегда будем поддерживать наших партнеров в их праве на самооборону", - подчеркнул Рубио.

США объявили о санкциях против Альбанезе в среду, когда премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху находился в Вашингтоне на переговорах с президентом Дональдом Трампом о достижении прекращения огня в Газе.

В отношении Нетаньяху выдан ордер на арест Международным уголовным судом, который обвиняет его в преступлениях против человечности в Газе.

В интервью Альбанезе обвинила американских чиновников в том, что они принимают Нетаньяху с почестями и стоят рядом с человеком, которого разыскивает МУС - суд, членом которого ни США, ни Израиль не являются и не признают его юрисдикции.

Северная Газа, разрушенные в ходе израильской операции дома. 10 июля 2025 года AP Photo

Трамп ввел санкции против МУС в феврале, в ответ на ордера на арест Нетаньяху и занимавшего тогда пост министра обороны Израиля Йоава Галанта.

"Нам нужно переломить ход событий, и чтобы это произошло, нам нужно сплотиться", - сказала Альбанезе.

"Они не смогут заставить нас всех замолчать", - добавила спецдокладчик ООН.

Альбанезе заявила, что необходимо избавиться от страха и встать на защиту палестинцев и их права на независимое государство.

"Позиция администрации Трампа ненормальна", - сказала она.

Организация Объединенных Наций, Human Rights Watch и Центр конституционных прав выступили против санкций США в отношении Альбанезе.

"Введение санкций против специальных докладчиков является опасным прецедентом и неприемлемо", - заявил официальный представитель ООН Стефан Дюжаррик.

Хотя Альбанезе отчитывается перед Советом по правам человека, а не перед генеральным секретарем Антониу Гутерришем, США и любой другой член ООН имеют право не соглашаться с докладами независимых докладчиков, "но мы призываем их взаимодействовать с правозащитной архитектурой ООН".

Трамп объявил о выходе США из совета в феврале.

Война в Газе началась 7 октября 2023 года после нападения боевиков ХАМАС на юг Израиля, в результате которого погибли около 1 200 человек, в основном мирные жители.

Боевики ХАМАС похитили 251 человека и в до сих пор удерживают 50 заложников, около 20 из которых, как считается, живы. Израильская операция, по данным подконтрольного ХАМАС палестинского Минздрава, привела к гибели 57 000 палестинцев.

Согласно информации ЦАХАЛ, с начала войны погибли 850 израильских военных.