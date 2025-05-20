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После почти трёх месяцев израильской блокады в сектор Газа снова начала поступать гуманитарная помощь, подтвердили в Организации Объединённых Наций.

В понедельник пять грузовиков с продовольствием, включая детское питание, въехали на территорию анклава через КПП "Керем-Шалом", сообщает подразделение Минобороны Израиля Cogat, отвечающее за координацию поставок в Газу. На пути ещё десятки грузовиков, они прибудут в анклав в ближайшие дни, уточняют в ведомстве.

В ООН выразили по этому поводу "радость". Однако замгенерального секретаря организации по гуманитарным вопросам Том Флетчер назвал поставки "каплей в море", имея ввиду, что двум миллионам палестинцев явно требуется больше.

Голод и обстрелы

Ранее в понедельник кабинет премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху впервые со 2 марта разрешил поставки "базового объёма гуманитарной помощи" в сектор, согласившись с тем, что союзники не смогут поддерживать страну на международной арене, если наступление ЦАХАЛ будет сопровождаться "картинами голода".

Израильская армия на днях начала новую масштабную наземную операцию в Газе, поддерживая её ударами с воздуха. Власти издали приказ об эвакуации второго по величине города сектора, Хан-Юниса.

Trucks carrying humanitarian aid for the Gaza Strip are seen at the Kerem Shalom Crossing in southern Israel, 19 May, 2025 AP Photo

Минувшей ночью в результате обстрелов лагерей для беженцев Джабалия и Нусейрат, а также Дейр-эль-Балаха погибли 44 палестинца. Эти данные приводит Минздрав Газы, подконтрольный группировке ХАМАС.

Эксперты уже неоднократно предупреждали, что если блокада анклава не будет снята в самое ближайшее время, то населению грозит массовый голод.

Израиль активизировал наступление в Газе, чтобы, по его словам, заставить ХАМАС освободить оставшихся заложников, похищенных во время атаки 7 октября 2023 года, которая привела к началу войны.

ХАМАС заявил, что освободит их только в обмен на долгосрочное прекращение огня и вывод израильских войск с территории сектора Газа.

Нетаньяху объявил о том что Израиль планирует "взять под контроль всю Газу" и создать новую систему распределения помощи в обход ХАМАС. Он также заявил, что Израиль будет способствовать добровольной эмиграции большей части населения Газы в другие страны.

"Красная линия"

Администрация президента США полностью поддерживает Израиль и обвиняет ХАМАС в гибели палестинцев, хотя в последние дни в Белом доме выражали растущую озабоченность гуманитарным кризисом.

Трамп, который не стал посещать Израиль во время своего турне по Ближнему Востоку, на прошлой неделе выразил обеспокоенность ситуацией в Газе. Госсекретарь США Марко Рубио во время визита в Турцию сказал, что происходящее в секторе "вызывает тревогу".

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Displaced Palestinians flee from Khan Younis, 19 May, 2025 AP Photo

В своём видеообращении, опубликованном в социальных сетях, Нетаньяху сказал, что "величайшие друзья Израиля в мире" сказали ему: "Мы не можем принять картины голода, массового голода. Мы не можем этого вынести. Мы не сможем поддержать вас".

Нетаньяху добавил, что "красная черта" уже близка, но не уточнил, о чём речь - кризисе в Газе или возможной потере поддержки со стороны союзников.

"Больше никаких рейдов, входов-выходов, только завоевание, очистка территории и нахождение на ней до тех пор, пока ХАМАС не будет уничтожен", - сказал он.

Угрозы санкций

Тем временем, Великобритания, Франция и Канада пригрозили Израилю санкциями, если он не остановит своё военное наступление в Газе и не не снимет блокаду полностью.

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Лидеры трёх стран Кир Стармер, Эммануэль Макрон и Марк Карни выпустили совместное заявление, в котоом предупредили, что "не будут сидеть сложа руки", наблюдая за "возмутительными действиями " правительства Биньямина Нетаньяху в Газе и пооещали принять "конкретные меры".

"Призывая Израиль прекратить оборонительную войну, <...> Лондон, Оттава и Париж предлагают ХАМАС огромную награду за нападение на Израиль 7 октября" - отреагировал израильский премьер.