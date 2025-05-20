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Первые грузовики с гуманитарной помощью въехали в Газу (ООН)

Палестинцы пытаются получить пожертвованную еду на общественной кухне в Джабалии, 19 мая 2025 года
Палестинцы пытаются получить пожертвованную еду на общественной кухне в Джабалии, 19 мая 2025 года Авторское право AP Photo
Авторское право AP Photo
By Gavin Blackburn и AP
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Израиль начал пропускать грузовики с продовольствием для жителей Газы. Тем временем ЦАХАЛ продолжает "масштабную военную операцию" в анклаве. Прекратить её потребовали лидеры Канады, Франции и Британии, пригрозив Нетаньяху санкциями.

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После почти трёх месяцев израильской блокады в сектор Газа снова начала поступать гуманитарная помощь, подтвердили в Организации Объединённых Наций.

В понедельник пять грузовиков с продовольствием, включая детское питание, въехали на территорию анклава через КПП "Керем-Шалом", сообщает подразделение Минобороны Израиля Cogat, отвечающее за координацию поставок в Газу. На пути ещё десятки грузовиков, они прибудут в анклав в ближайшие дни, уточняют в ведомстве.

В ООН выразили по этому поводу "радость". Однако замгенерального секретаря организации по гуманитарным вопросам Том Флетчер назвал поставки "каплей в море", имея ввиду, что двум миллионам палестинцев явно требуется больше.

Голод и обстрелы

Ранее в понедельник кабинет премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху впервые со 2 марта разрешил поставки "базового объёма гуманитарной помощи" в сектор, согласившись с тем, что союзники не смогут поддерживать страну на международной арене, если наступление ЦАХАЛ будет сопровождаться "картинами голода".

Израильская армия на днях начала новую масштабную наземную операцию в Газе, поддерживая её ударами с воздуха. Власти издали приказ об эвакуации второго по величине города сектора, Хан-Юниса.

Trucks carrying humanitarian aid for the Gaza Strip are seen at the Kerem Shalom Crossing in southern Israel, 19 May, 2025
Trucks carrying humanitarian aid for the Gaza Strip are seen at the Kerem Shalom Crossing in southern Israel, 19 May, 2025AP Photo

Минувшей ночью в результате обстрелов лагерей для беженцев Джабалия и Нусейрат, а также Дейр-эль-Балаха погибли 44 палестинца. Эти данные приводит Минздрав Газы, подконтрольный группировке ХАМАС.

Эксперты уже неоднократно предупреждали, что если блокада анклава не будет снята в самое ближайшее время, то населению грозит массовый голод.

Израиль активизировал наступление в Газе, чтобы, по его словам, заставить ХАМАС освободить оставшихся заложников, похищенных во время атаки 7 октября 2023 года, которая привела к началу войны.

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ХАМАС заявил, что освободит их только в обмен на долгосрочное прекращение огня и вывод израильских войск с территории сектора Газа.

Нетаньяху объявил о том что Израиль планирует "взять под контроль всю Газу" и создать новую систему распределения помощи в обход ХАМАС. Он также заявил, что Израиль будет способствовать добровольной эмиграции большей части населения Газы в другие страны.

"Красная линия"

Администрация президента США полностью поддерживает Израиль и обвиняет ХАМАС в гибели палестинцев, хотя в последние дни в Белом доме выражали растущую озабоченность гуманитарным кризисом.

Трамп, который не стал посещать Израиль во время своего турне по Ближнему Востоку, на прошлой неделе выразил обеспокоенность ситуацией в Газе. Госсекретарь США Марко Рубио во время визита в Турцию сказал, что происходящее в секторе "вызывает тревогу".

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Displaced Palestinians flee from Khan Younis, 19 May, 2025
Displaced Palestinians flee from Khan Younis, 19 May, 2025AP Photo

В своём видеообращении, опубликованном в социальных сетях, Нетаньяху сказал, что "величайшие друзья Израиля в мире" сказали ему: "Мы не можем принять картины голода, массового голода. Мы не можем этого вынести. Мы не сможем поддержать вас".

Нетаньяху добавил, что "красная черта" уже близка, но не уточнил, о чём речь - кризисе в Газе или возможной потере поддержки со стороны союзников.

"Больше никаких рейдов, входов-выходов, только завоевание, очистка территории и нахождение на ней до тех пор, пока ХАМАС не будет уничтожен", - сказал он.

Угрозы санкций

Тем временем, Великобритания, Франция и Канада пригрозили Израилю санкциями, если он не остановит своё военное наступление в Газе и не не снимет блокаду полностью.

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Лидеры трёх стран Кир Стармер, Эммануэль Макрон и Марк Карни выпустили совместное заявление, в котоом предупредили, что "не будут сидеть сложа руки", наблюдая за "возмутительными действиями " правительства Биньямина Нетаньяху в Газе и пооещали принять "конкретные меры".

"Призывая Израиль прекратить оборонительную войну, <...> Лондон, Оттава и Париж предлагают ХАМАС огромную награду за нападение на Израиль 7 октября" - отреагировал израильский премьер.

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