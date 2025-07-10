Эксклюзив: новое ополчение в Газе готово бросить вызов ХАМАС

РЕКЛАМА

В секторе Газа появилось палестинское ополчение численностью 300 человек, цель которого освободить сектор от ХАМАС. Оно заявляет, что его поддерживает Израиль.

Группировка, называющая себя "Народными силами", действует в восточной части Рафаха под руководством Ясира Абу Шабаба, бедуина в возрасте примерно 30 лет, который провел годы в тюрьме ХАМАС за преступную деятельность, прежде чем теракты 7 октября освободили его из заключения.

Группировка Абу Шабаба - не путать с сомалийскими исламистскими экстремистами из "Аш-Шабаб" - впервые появилась в июне 2024 года.

"Народные силы", которые также носят название Антитеррористическая служба, описывают себя как "добровольцы из народа", охраняющие гуманитарную помощь от "мародерства, коррупции и организованных краж" со стороны группировок, связанных с ХАМАС.

"Мы не профессиональные бойцы и не ополченцы, поскольку не используем тактику партизанской войны", - говорится в заявлении группировки, поступившем в Euronews.

ХАМАС ведет охоту на членов "Народных сил", демонстрируя силу против потенциальных конкурентов, несмотря на месяцы израильских военных ударов.

"Боевики ХАМАС убили более 50 наших добровольцев, включая членов семьи командира Абу Шабаба, когда мы охраняли конвои с гуманитарной помощью", - заявил представитель "Народных сил".

АРХИВ: члены группировки "Бригады аль-Кассам", вооруженного крыла ХАМАС, на параде в честь заключения перемирия между ХАМАС и Израилем, Дейр-эль-Балах, 19 января 2025 года. AP Photo

ХАМАС решительно отвергает обвинения Израиля и "Народных сил" в наживе на войне и краже гуманитарной помощи.

Тем временем сам Ясир Абу Шабаб заявил, что его группировка "координирует свои действия" с израильской армией в Рафахе.

В интервью, данном в воскресенье израильской общественной вещательной компании "Кан" на арабском языке, Абу Шабаб сказал, что его группировка сотрудничает с Израилем в области "поддержки и помощи", но не "военных действий", которые, как он объяснил, осуществляются исключительно силами его организации.

Хотя "Народные силы" отрицают, что Абу Шабаб вообще давал интервью "Кан" после того, как тот попал под огонь критики в Газе, такое соглашение представляет собой новую попытку Израиля привлечь местных партнеров, которые могли бы бросить вызов ХАМАС в анклаве.

Как известно, более широкая коалиция, включающая Палестинскую автономию (ПА), Египет, ОАЭ и США, участвует в поисках альтернативы правлению ХАМАС.

Но не все уверены, что эта стратегия осуществима.

"Эти народные силы - палка о двух концах", - сказала Euronews заммэра Иерусалима и спецпосланник Министерства иностранных дел Флер Хассан-Нахум.

"Мы говорим не о миролюбивых демократах. Мы говорим о бандах, которым надоела самая крупная банда из всех, то есть ХАМАС", - отмечает она.

Хасан-Нахум настороженно относится к Абу Шабабу, но признает, что у Израиля нет выбора. "Было две Газы, - объясняет она. - Газа ХАМАС... и Газа бесправных людей, которые не являются частью ХАМАС".

По словам Хассан-Нахум, людям из второй группы просто надоела эта ситуация.

"Эти банды просто почувствовали, что ХАМАС слаб, что группировка, очевидно, создала самую большую катастрофу для сектора в истории", - говорит она.

В Сирии Ахмед аш-Шараа, который начинал как лидер отделения "Аль-Каиды" и разыскиваемый террорист под псевдонимом Аль-Джулани, а сейчас стал лидером страны, является примером того, как поворот на 180 градусов может сработать, несмотря на скептицизм, добавила Хасан-Нахум.

"Аль-Джулани в Сирии также руководил бандой (...) и вот он выходит на новый уровень. Так что вы не знаете, кто может выйти из этих банд", - отмечает она.

"Представьте Эскобара на посту президента Колумбии"

Журналист из Газы Рами Абу Джамус который до создания GazaPress работал на France 24, категорически с этим не согласен. По его словам, Абу Шабаб - это не Аш-Шараа, и в условиях сектора к заявлениям лидера ополчения следует относиться с большой долей недоверия.

Резко критикующий ХАМАС Рами Абу Джамус не считает лидера "Народных сил" жизнеспособной или заслуживающей доверия альтернативой.

"Представьте себе, что Пабло Эскобар стал бы президентом Колумбии. Наркоторговец, сотрудничающий с оккупационной армией против собственного народа", - сказал Абу Джамус в интервью Euronews.

Ясира Абу Шабаба не раз обвиняли его же сторонники в том, что до войны он занимался контрабандой сигарет и наркотиков из Египта и Израиля в Газу через КПП и туннели.

Седьмого октября он находился в тюрьме, отбывая срок по обвинению в торговле людьми, но был освобожден вместе с большинством других заключенных, когда началась война с Израилем, сообщил журналистам родственник на условиях анонимности.

Ясир Абу Шабаб на странице "Народных сил" в Facebook "Народные силы"

Хотя Абу Шабаб теперь представляет себя как лидера постоянно растущей группировки, действующей в интересах простых палестинцев, Рами Абу Джамус утверждает, что "на самом деле не стоит считать их "силой"".

Это несколько десятков человек из клана под названием "Асаламу Алейкум", изначально занимавшегося перенаправлением гуманитарной помощи", - поясняет он.

"Он утверждает, что защищает грузовики с гуманитарной помощью или ООН, но это все равно, что кто-то снимает в собственном доме и говорит, что защищает свою собаку - если собака уйдет, он ничего не сможет сделать", - говорит журналист.

"То, что он делает сейчас, - это пропаганда - мыльный пузырь, созданный для международного потребления", - считает Рами Абу Джамус.

"Мы понимаем, что это была огромная ошибка"

Ветераны израильской армии и разведки выступили с резкой критикой стратегии, которая ранее создавала более сильных противников.

Бывший военный историк ЦАХАЛ и эксперт по ХАМАС Гай Авиад привел в пример поддержку Израилем христианских ополченцев в Ливане, которая дала обратный эффект и закончилась 18-летней израильской операцией на юге страны.

"Мы много помогали им в борьбе с ООП в Ливане. Но они втянули нас в свою страну", - сказал он в интервью Euronews, описывая период с 1982 по 2000 год как отмеченный "большим кровопролитием в Ливане".

Кроме того, в 1980-х годах Израиль негласно поддерживал "Братьев-мусульман" в Газе, которые должны были противостоять Организации освобождения Палестины (ООП), боевое крыло которой в то время совершало акты насилия против ЦАХАЛ и мирных жителей, но в итоге привело к появлению ХАМАС.

"В то время Израиль считал, что главным противником в секторе Газа, конечно же, является ООП, поэтому они пытались укрепить "Братьев-мусульман", - объясняет Авиад. - Но, конечно, в ретроспективе мы видим, что это была огромная ошибка".

"Я думаю, что службы безопасности, а также израильское правительство недостаточно хорошо знали военную историю, - говорит Авиад. - Банда Абу Шабаба на юге сектора Газа не станет переломным моментом в войне между Израилем и ХАМАС".

Полковник запаса, доктор Михаэль Мильштейн курировавший палестинский вопрос в службе военной разведки, более прямолинеен.

"Народные силы" представляют собой "банду клана Абу Шабаба", которая до 7 октября была "замешана в криминальных делах, контрабанде, грабежах и прочих негативных аспектах", - сказал Мильштейн в интервью Euronews.

"Я очень сильно критикую эту политику и этот шаг, - сказал Мильштейн. - Мы игнорируем базовую ДНК, базовую природу такой банды. Вы знаете, это ворьё!"

"Проще говоря, Израиль снова повторяет одни и те же ошибки, - говорит он. - Мне кажется, что мы ничему не научились из истории".

Израильские солдаты у входа в туннель под Европейской больницей в Хан-Юнисе, где, как утверждают израильские военные, действовали боевики ХАМАС, 8 июня 2025 г. AP Photo

В свою очередь, некоторые израильские чиновники оправдывают эту договоренность как необходимую, учитывая отсутствие эффективных альтернатив власти в Газе.

Вакуум власти неизбежно заполняются, утверждает Хассан-Нахум.

"Я надеюсь, что вакуума власти никогда не будет, - сказала она. - Когда образуется пустота, кто-то приходит и заполняет ее. Именно так и происходит".

Поскольку агрессивный подход ХАМАС дал обратный результат, поставив группировку под прицел Израиля, банды, возможно, пересмотрят свой подход, считает она.

"Давайте попробуем план Б, наладим отношения с Израилем, и, возможно, нам будет лучше", - указывает Хассан-Нахум.

Бывший высокопоставленный сотрудник контртеррористического подразделения Моссада, беседовавший с Euronews на условиях анонимности, чтобы не мешать работе израильского правительства, признал преступный характер группировки, но предположил, что ее поддержка обусловлена прагматической необходимостью.

"Они не те люди, которых я рассматриваю как альтернативу для долгосрочного пребывания в Газе, я имею в виду, что они бандиты, но иногда приходится работать с такими людьми, чтобы свергнуть ХАМАС", - сказал он Euronews.

Источники в разведке, беседовавшие с Euronews, назвали поддержку Израиля "краткосрочным тактическим ходом", так как эти группы не могут служить "заменой долгосрочному стратегическому плану".

Защита гуманитарной помощи

В последние недели новые самоорганизованные группировки, не связанные ни с ХАМАС, ни с "Народными силами", выступили с предложением обеспечить вооруженную защиту грузов, доставляемых в сектор.

В конце июня группа жителей Газы объявила о том, что они инициировали независимую попытку защитить конвои с гуманитарной помощью от грабежей.

"Мы собрались, чтобы громко заявить, что помощь, доставляемая в осажденную Газу на грузовиках... должна доходить до семей и нуждающихся", - говорится в видеозаявлении Национального собрания палестинских племен, кланов и семей.

"Не будьте теми, кого вводят в заблуждение грабители и контрабандисты. Они продают эту помощь на рынках по высоким ценам", - заявили в группировке.

"Мы должны искоренить это зло, и мы должны остановить контрабандистов, чтобы они не забирали помощь, чтобы позволить грузовикам безопасно добираться до складов, пока товары не будут распределены между людьми", - говорят они.

Однако эти инициативы пока ограничиваются отдельными районами сектора, и смогут ли они бросить вызов железной хватке ХАМАС в Газе, остается сомнительным, говорят эксперты.

300 бойцов "Народных сил" составляют лишь малую часть населения Газы. У них нет инфраструктуры, чтобы принимать сколько-нибудь значимое участие в управлении, по сравнению с хорошо отлаженным и надежным механизмом ХАМАС, что не сулит ничего хорошего для таких людей, как Абу Шабаб.

"ХАМАС знает, как подавлять народные восстания или организации, которые пытаются бросить вызов", - напоминает Авиад. - У ХАМАС очень сложный, очень эффективный аппарат безопасности, они знают, как находить тех, кто сотрудничал с Израилем".

Сможет ли настоящий соперник сделать шаг вперед?

Самая большая проблема, с которой столкнется любой в Газе, - это завоевать сердца и умы палестинцев, ведь ХАМАС контролирует сектор с 2007 года, то есть почти два десятилетия.

"Большинство населения знает только ХАМАС. Более половины населения сектора моложе 18 лет, - объясняет Авиад. - Так что большая часть населения получила образование в системе ХАМАС, только с ней они и знакомы".

Сотрудничество Абу-Шабаба с Израилем может оказаться неэффективным, поскольку разрушения, вызванные войной между Израилем и ХАМАС, усилили антиизраильские настроения в секторе.

"После очень, очень кровопролитной войны в Газе нет ни одного человека, который не потерял бы кого-то из своей семьи или друзей, - заметил Авиад. - Поэтому никто из них не будет больше любить Израиль".

Газа, район вблизи КПП Рафах, 25 июня 2025 года Courtesy of Said Jaras

В Газе претендентов и так мало. Израильское правительство отказало представителям Палестинской автономии (ПА), которая остается признанным политическим представителем оккупированного Западного берега, в возвращении в сектор, в то время как ни одной заслуживающей доверия альтернативы нет.

"В палестинском обществе есть два основных блока: светский, возглавляемый ФАТХ или Палестинской администрацией, и религиозный, которым руководят ХАМАС и "Исламский джихад, - указывает Авиад. - Третьего просто не существует".

Влияние ПА оказалось под вопросом, после того как группа шейхов на Западном берегу объявила, что они заинтересованы в провозглашении эмирата в Хевроне и присоединении к "Авраамским соглашениям", что, по их словам, является попыткой наконец-то достичь мира в регионе.

"В Газе остается открытым вопрос о том, может ли поддержка вооруженных группировок обеспечить путь к нормальной жизни после ХАМАС. Нам нужно, чтобы кто-то пришел и сказал: "Знаете, мы - реальная сила", - объясняет Хассан-Нахум.

"С другой стороны, если идеологически они все еще на одной волне с ХАМАС, то удалось ли нам чего-то добиться?" - задается вопросом Хассан-Нахум.