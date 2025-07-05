Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
ХАМАС дал "положительный" ответ на предложение о прекращении огня в Газе

Флаги Государства Палестина и ХАМАС в секторе Газа
Флаги Государства Палестина и ХАМАС в секторе Газа Авторское право  Fatima Shbair/Copyright 2022, The AP. All rights reserved
Авторское право Fatima Shbair/Copyright 2022, The AP. All rights reserved
By euronews
Опубликовано Последние обновления
Поделиться статьей Комментарии
Поделиться статьей Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Copied

Times of Israel со ссылкой на источники пишет, что ХАМАС также хочет гарантий того, что переговоры о полном прекращении боевых действий в секторе Газа не прекратятся и после окончания 60-дневного перемирия

РЕКЛАМА

Радикальная группировка ХАМАС заявила, что дала "положительный" ответ на предложение Дональда Трампа о прекращении огня в секторе Газа, добавив, что необходимы дальнейшие переговоры о его реализации.

Официальный представитель ХАМАС заявил, что переговоры нужны прежде всего для того, чтобы выяснить, сколько палестинских заключенных будет освобождено в обмен на каждого израильского заложника, а также для того, чтобы определить объем помощи, которая будет поступать в Газу во время перемирия.

Times of Israel со ссылкой на источники пишет, что ХАМАС также хочет гарантий того, что переговоры о полном прекращении боевых действий в секторе Газа не прекратятся и после окончания 60-дневного перемирия, которое может вступить в силу уже на следующей неделе.

Источник издания сообщает, что в тексте соглашения, переданном ХАМАС, говорится, что 60-дневное прекращение огня может быть продлено, пока стороны ведут переговоры "добросовестно". Но, по данным все того же источника, ХАМАС хочет снятие последнего условия, поскольку считает его возможностью для Биньямина Нетаньяху возобновить боевые действия после окончания перемирия, как это было в марте.

ХАМАС хочет, чтобы текст соглашения обязывал вести переговоры о постоянном прекращении огня до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение. Против такого условия выступает Израиль, который опасается, что это позволит ХАМАС затягивать переговоры на неопределенный срок.

При этом ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не раз подчеркивал, что боевые действия продлятся, пока Израиль не достигнет всех своих целей - главная из которых - полное уничтожение группировки ХАМАС.

Поделиться статьей Комментарии

