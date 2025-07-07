Нетаньяху прибыл в Вашингон на переговоры с президентом США, чтобы обсудить прекращение огня в Газе

Самолёт премьер-министра Израиля приземлился в понедельник утром на объединенной базе Эндрюс близ Вашингтона.

Вечером Биньямину Нетаньяху предстоит встреча с президентом США, а до того - с госсекретарем Марко Рубио и спецпосланником по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом. У траппа самолета главу израильского правительства встречал посол Израиля в США и генеральный консул в Нью-Йорке.

Вылетая накануне из аэпропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве, Нетаньяху поблагодарил президента США за "решительную мобилизацию в поддержку Израиля", которая, по его словам, "принесла великую победу над нашим общим врагом Ираном”.

Прокомментировал премьер-министр и очередной раунд непрямых переговоров между Израилем и ХАМАС, которые начались в воскресенье вечером в Катаре.

Мы работаем над достижением сделки, о которой идёт речь, на условиях, о которых мы договорились. Я направил команду на переговоры с чёткими инструкциями. Я думаю, что разговор с президентом Трампом, безусловно, может способствовать достижению результата, на который мы все надеемся Биньямин Нетаньяху премьер-министра Израиля

Нетаньяху также заявил, что из остающихся в руках ХАМАС заложников "20 живы, 30 мертвы". Он добавил, что "полон решимости вернуть их всех".

В полученном СМИ проекте документа, который обсуждается в Дохе, излагаются планы 60-дневного прекращения огня, в течение которого ХАМАС передаст 10 живых израильских заложников и 18 тел, а израильские войска будут отведены в буферную зону вдоль границ Газы с Израилем и Египтом. Еврейское государство также берёт на себя обязательство доставить значительные объемы гуманитарной помощи.

В документе говорится, что помощь будет распределяться учреждениями Организации Объединенных Наций и Палестинским Красным Полумесяцем. В нём не уточняется, что произойдет с Гуманитарным фондом Газы - американской организацией, которая за последние недели не сходила с первых полос газет в связи с гибелью палестинцев при распределении продовольствия.

По словам Трампа, Израиль согласился на сделку, а ХАМАС выпустил в пятницу заявление, в котором говорится, что их реакция была "положительной", но детали прекращения огня еще предстоит проработать.

Палестинцы получают продуктовые наборы, распространяемые американской гуманитарной организацией в городе Газа, 26 июня 2025 г. Jehad Alshrafi/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

Как и в предыдущих соглашениях о прекращении огня, в обмен на заложников будут освобождены палестинские заключенные, содержащиеся в израильских тюрьмах, однако их количество пока не оговорено.

Хотя документ не гарантирует окончательного прекращения войны - условия, которого давно требует ХАМАС, - в нем говорится, что переговоры о постоянном прекращении огня будут вестись в течение первых 60 дней. В документе также говорится, что "президент (Дональд) Трамп гарантирует приверженность Израиля" прекращению военных действий.

Эта личная гарантия, по-видимому, является попыткой заверить ХАМАС в том, что Израиль не возобновит боевые действия, как это было в марте во время предыдущего прекращения огня, когда переговоры о его продлении зашли в тупик.