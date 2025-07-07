Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Нетаньяху прибыл в Вашингон на переговоры с президентом США, чтобы обсудить прекращение огня в Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в Иерусалиме, среда, 11 июня 2025 года.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в Иерусалиме, среда, 11 июня 2025 года. Авторское право  Ohad Zwigenberg/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
Авторское право Ohad Zwigenberg/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
By Euronews и AP
Опубликовано
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Ссылка скопирована!

Президент США Дональд Трамп продолжает дипломатические усилия, пытаясь добиться заключения соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС. Израиль ранее принял предложение США, в то время как ХАМАС "представил положительный ответ" посредникам.

Самолёт премьер-министра Израиля приземлился в понедельник утром на объединенной базе Эндрюс близ Вашингтона.

Вечером Биньямину Нетаньяху предстоит встреча с президентом США, а до того - с госсекретарем Марко Рубио и спецпосланником по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом. У траппа самолета главу израильского правительства встречал посол Израиля в США и генеральный консул в Нью-Йорке.

Вылетая накануне из аэпропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве, Нетаньяху поблагодарил президента США за "решительную мобилизацию в поддержку Израиля", которая, по его словам, "принесла великую победу над нашим общим врагом Ираном”.

Прокомментировал премьер-министр и очередной раунд непрямых переговоров между Израилем и ХАМАС, которые начались в воскресенье вечером в Катаре.

Мы работаем над достижением сделки, о которой идёт речь, на условиях, о которых мы договорились. Я направил команду на переговоры с чёткими инструкциями. Я думаю, что разговор с президентом Трампом, безусловно, может способствовать достижению результата, на который мы все надеемся
Биньямин Нетаньяху
премьер-министра Израиля

Нетаньяху также заявил, что из остающихся в руках ХАМАС заложников "20 живы, 30 мертвы". Он добавил, что "полон решимости вернуть их всех".

В полученном СМИ проекте документа, который обсуждается в Дохе, излагаются планы 60-дневного прекращения огня, в течение которого ХАМАС передаст 10 живых израильских заложников и 18 тел, а израильские войска будут отведены в буферную зону вдоль границ Газы с Израилем и Египтом. Еврейское государство также берёт на себя обязательство доставить значительные объемы гуманитарной помощи.

В документе говорится, что помощь будет распределяться учреждениями Организации Объединенных Наций и Палестинским Красным Полумесяцем. В нём не уточняется, что произойдет с Гуманитарным фондом Газы - американской организацией, которая за последние недели не сходила с первых полос газет в связи с гибелью палестинцев при распределении продовольствия.

По словам Трампа, Израиль согласился на сделку, а ХАМАС выпустил в пятницу заявление, в котором говорится, что их реакция была "положительной", но детали прекращения огня еще предстоит проработать.

Палестинцы получают продуктовые наборы, распространяемые американской гуманитарной организацией в городе Газа, 26 июня 2025 г.
Палестинцы получают продуктовые наборы, распространяемые американской гуманитарной организацией в городе Газа, 26 июня 2025 г. Jehad Alshrafi/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

Как и в предыдущих соглашениях о прекращении огня, в обмен на заложников будут освобождены палестинские заключенные, содержащиеся в израильских тюрьмах, однако их количество пока не оговорено.

Хотя документ не гарантирует окончательного прекращения войны - условия, которого давно требует ХАМАС, - в нем говорится, что переговоры о постоянном прекращении огня будут вестись в течение первых 60 дней. В документе также говорится, что "президент (Дональд) Трамп гарантирует приверженность Израиля" прекращению военных действий.

Эта личная гарантия, по-видимому, является попыткой заверить ХАМАС в том, что Израиль не возобновит боевые действия, как это было в марте во время предыдущего прекращения огня, когда переговоры о его продлении зашли в тупик.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться Комментарии

Также по теме

Эксклюзив: новое ополчение в Газе готово бросить вызов ХАМАС

Миннеаполис охвачен протестами после убийства женщины сотрудником иммиграционной службы

Трамп выводит США из 66 "бесполезных" глобальных организаций