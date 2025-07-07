Участники саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро в итоговой декларации осудили удары Вооруженных сил Украины по железнодорожной инфраструктуре в России в - в Брянской, Курской и Воронежской областях. Практически ежедневные массированные обстрелы Россией украинских городов не упоминаются, о самой Украине в этом контексте говорится лишь раз.

Делегаты слета выразили надежду на устойчивое урегулирование конфликта, сославшись на посреднический потенциал Африканской мирной инициативы и Группы друзей мира. Формулировки, которые одобрил Владимир Путин, участвовавший в саммите по видеосвязи.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди и премьер Госсовета Китая Ли Цян на 17-м ежегодном саммите БРИКС в Рио-де-Жанейро; 6 июля 2025 года. Eraldo Peres/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

Хозяин конференции, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что в условиях несовершенства международного управления взять на себя роль посредника в строительстве многополярного мира могли бы именно страны БРИКС, "благодаря своему разнообразию и широкому представительству".

Помимо внешней политической повестки - от Украины до Ближнего Востока и Судана - участники саммита охватили широкий круг вопросов, в том числе партнерство в борьбе с терроризмом и освоении космоса. Они выразили беспокойство по поводу "односторонних мер", которые, говорится в тексте, "угрожают мировой торговле ", не упомянув прямо США, стоящих за преобразованиями в сложившейся системе пошлин. Президент Трамп пригрозил дополнительными тарифами странам, которые поддержат "антиамериканские решения" БРИКС.

БРИКС - клуб развивающихся экономик мира, названные в честь его первых членов, Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки. Впоследствии их ряды пополнили новые страны, возникла и новая категория "стратегических партнеров", объединившая Беларусь, Кубу и Вьетнам.

После вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года Москва усилила контакты по линии БРИКС, чтобы продемонстрировать, что не изолирована от остального мира и имеет поддержку.