Моджтаба Хаменеи избран Верховным лидером Ирана

Власти Ирана объявили имя преемника на посту Верховного лидера Исламской республики: им стал сын погибшего аятоллы Али Хаменеи, Моджтаба.

Аналитики отмечают, что Моджтаба целиком разделяет довольно консервативные взгляды своего отца.

О том, что выбор сделан, же сообщалось ранее, однако имя нового духовного лидера некоторое время держали в секрете, поскольку израильские власти высказывали прямые угрозы в адрес любого, кто окажется на этом посту.