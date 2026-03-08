Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Срочная новость. Моджтаба Хаменеи избран Верховным лидером Ирана

By Euronews
Опубликовано
Моджтаба Хаменеи, сын погибшего аятоллы Али Хаменеи, избран Верховным лидером Ирана

Власти Ирана объявили имя преемника на посту Верховного лидера Исламской республики: им стал сын погибшего аятоллы Али Хаменеи, Моджтаба.

Аналитики отмечают, что Моджтаба целиком разделяет довольно консервативные взгляды своего отца.

О том, что выбор сделан, же сообщалось ранее, однако имя нового духовного лидера некоторое время держали в секрете, поскольку израильские власти высказывали прямые угрозы в адрес любого, кто окажется на этом посту.

