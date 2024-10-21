Путин встретится с лидерами нескольких стран на саммите БРИКС в Казани

Президент России Владимир Путин встретится с несколькими мировыми лидерами, в том числе с Си Цзиньпином из Китая, Нарендрой Моди из Индии, Реджепом Тайипом Эрдоганом из Турции и Масудом Пезешкианом из Ирана на саммите БРИКС в Казани, который пройдет 22-24 октября.

Все они соберутся в российском городе Казань, несмотря на предположения о том, что война Украине и международный ордер на арест приведут к изоляции Путина.

Группа БРИКС, в которую изначально входили Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка, в этом году значительно расширилась. Среди новых членов - Иран, Египет, Эфиопия, ОАЭ и Саудовская Аравия. Турция, Азербайджан и Малайзия также подали официальные заявки, а другие страны выразили заинтересованность.

Российские официальные лица представляют саммит как большой успех. По словам помощника Путина по внешней политике Юрия Ушакова, свое участие подтвердили 32 страны, из которых 20 будут представлены главами государств.

Ушаков отметил, что Путин планирует провести около 20 двусторонних встреч, что, по его словам, может стать "крупнейшим внешнеполитическим событием, когда-либо проводившимся" на территории России.

Саммит БРИКС в Китае в 2017 году Wu Hong/Pool Photo via AP, File

Почему в последнее время БРИКС приобретает все большее значение?

По мнению аналитиков, Кремлю важно показать, что Россия может стоять плечом к плечу со своими глобальными союзниками на фоне сохраняющейся напряженности в отношениях с Западом. В этом событии есть также фактор практический пользы - заключение сделок, чтобы поддержать экономику России и ее военную машину. Для других участников это шанс усилить свои голоса и нарративы.

По словам директора Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Александра Габуева, которого цитирует агентство Associated Press, для Путина саммит важен в личном плане, поскольку он показывает провал усилий Запада по его изоляции.

Встреча продемонстрирует внутри страны и за рубежом, что "Россия действительно является важным игроком, возглавляющим эту новую группу, которая положит конец доминированию Запада - это его личный нарратив", - говорит он.

Аналитики отмечают, что для других участников саммит - это возможность усилить свои позиции на мировой арене.

Китай и Индия - особенно важные партнеры для России. Москва будет искать пути расширения торговли и обхода западных санкций: Индия является крупным покупателем российских товаров, а Китай может поставлять товары двойного назначения, необходимые для военных усилий России.

Кроме того, Россия стремится заручиться широкой поддержкой альтернативной платежной системы в обход глобальной сети SWIFT, надеясь, что платформа с участием таких ключевых игроков, как Китай, Индия, Саудовская Аравия и Бразилия, сможет уберечься от санкций США.

Ожидается, что Иран, еще один ключевой участник, официально оформит стратегическое партнерство с Россией. Иран обвиняют в поставках России беспилотников, которые используются в войне против Украины, что обе страны отрицают. В обмен Тегеран хочет получить передовое российское оружие для защиты от потенциальных угроз со стороны Израиля.

Для Китая БРИКС является одной из нескольких международных организаций - наряду с Шанхайской организацией сотрудничества, ориентированной на безопасность, - через которые он стремится продвигать альтернативу мировому порядку, возглавляемому США.

Си настаивал на расширении БРИКС, и саммит в Казани укрепит экономические, технологические и военные связи в расширенном блоке, говорит Вилли Лам, старший научный сотрудник по Китаю в Джеймстаунском фонде.

Пекин и Москва также хотят посмотреть, сможет ли новая международная торговая валюта "бросить вызов так называемой гегемонии доллара", - сказал Лам.

"В то время как Путин хочет, чтобы отношения между Китаем и Россией выглядели как никогда хорошими, Си, возможно, также хочет дать понять западным странам и другим, что Пекин официально остается "нейтральным" в войне России в Украине и не является формальным союзником Москвы", - говорит Ева Зайверт, эксперт по внешней политике и безопасности из берлинского Института китайских исследований Mercator.

Ожидается, что индийский лидер Моди постарается найти хрупкий баланс, поддерживая давние связи страны с Россией и одновременно учитывая давление Запада, который должен склонить Москву к миру.

"Индия не может просто отказаться от России из-за глубоких связей в сфере обороны, вопроса о региональном балансе сил и логики многостороннего сотрудничества», - говорит Раджа Мохан, профессор Института южноазиатских исследований в Сингапуре. "В то же время она строит и развивает свои отношения с США и Западом, потому что именно от партнерства с ними зависит логика основного экономического развития и технологического роста Индии".

Индия и Бразилия рассматривают БРИКС в первую очередь через призму экономики, чтобы способствовать более справедливому распределению сил в международной системе, в то время как "Китай и Россия рассматривают его скорее как геополитический форум", - говорит Чиетиги Баджпаи, изучающий Южную Азию в Chatham House в Лондоне.

Индия и Бразилия также не хотят быть "втянутыми в гравитационную орбиту Китая", - говорит Тереза Фэллон из Центра исследований России, Европы и Азии.

Еще одним ключевым участником является Турция, которая подала заявку на вступление в группу БРИКС. Это происходит в то время, когда член НАТО и кандидат в члены Европейского союза все больше разочаровывается в Западе. Переговоры о вступлении Турции в ЕС зашли в тупик с 2016 года из-за споров с Кипром и проблем с правами человека.

Отношения Турции с Вашингтоном стали напряженными из-за исключения страны из программы по созданию истребителей F-35 после закупки российской системы противоракетной обороны. Эрдоган также обвинил США и других западных союзников в якобы "соучастии" в военных действиях Израиля в Газе.

Членство в БРИКС поможет Эрдогану "укрепить свои позиции" в то время, когда отношения с Западом находятся на низком уровне, считает Гонул Тол, директор турецкой программы Института Ближнего Востока, базирующегося в США.

По словам аналитика, такие державы Ближнего Востока, как Турция, "пытаются извлечь больше пользы из обоих лагерей, находясь между ними".