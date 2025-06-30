Посол Ирана в Греции: "Эксперты оценят ущерб, нанесённый ядерным объектам"

РЕКЛАМА

Беспрецедентные события на Ближнем Востоке вызывают множество вопросов о ядерной программе Ирана.

Посол Ирана в Греции Малек Хоссейн Гевзад в беседе с Еuronews заявил, что кризис сплотил иранский народ и что ущерб, нанесённый ядерным объектам в результате ударов США, будет оценен экспертами.

Гевзад вновь заявил, что Иран верит в дипломатию, но подчеркнул, что обстоятельства изменились, и теперь решения принимаются с учетом защиты национальных интересов.

Дипломатия и самозащита: сложный баланс

"Основным принципом внешней политики Ирана была и остается дипломатия и переговоры", - сказал посол. Однако отметил, что после агрессии, которую, по мнению иранской стороны, проявили Израиль и США, Иран был вынужден скорректировать свою позицию. Дипломат подчеркнул, что в случае угрозы или нападения Исламская Республика имеет право на ответ.

Ущерб ядерным объектам - ожидаемые оценки

Малек Хоссейн Гевзад особо упомянул иранские ядерные объекты, которые, по его словам, используются исключительно в мирных целях, и которым был нанесён серьёзный ущерб. Масштабы ущерба оцениваются иранскими экспертами после того, как будет обеспечена безопасность инфраструктуры.

Реакция общества и отношение Запада

Несмотря на напряжённость, посол подчеркнул единство иранского народа: "Агрессия укрепила национальное единство и усилила сплочение народа вокруг правительства и вооруженных сил".

В этом же контексте Гевзад подверг резкой критике Европу, которую обвинил в том, что она не только не осудила нападения, но и в некоторых случаях поддержала сторону агрессора.

Международная шахматная доска: Россия и Китай на стороне Ирана

По словам иранского посла, Россия и Китай заняли чёткую позицию в пользу Ирана, осудив враждебные действия против него. Их поддержка, по его словам, является важным фактором в поддержании международной стабильности и мира.

Иранская диаспора в Греции

В заключение посол упомянул об иранской общине, проживающей в Греции, которую он охарактеризовал как единую и преданную делу защиты родины. Глава дипмиссии отметил, что иранцы в диаспоре солидарны с народом, правительством и вооруженными силами Ирана.