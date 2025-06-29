МАГАТЭ: Иран может перезапустить обогащение урана за несколько месяцев

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США снимут санкции с Ирана, если он будет проводить мирную политику и покажет, что не несёт угрозы. Об этом в интервью FoxNews заявил Дональд Трамп.

"У нас есть санкции. Но если они (иранские власти - прим. ред.) сделают то, что должны: будут действовать мирно, и если они покажут нам, что больше не нанесут вреда, я отменю эти санкции. И это будет иметь большое значение", - сказал американский лидер.

Говоря о недавних атаках на иранские ядерные объекты, он отметил, что Тегеран был в "нескольких неделях" от получения ядерного оружия, и тот не мог этого допустить.

22 июня Соединённые Штаты совместно с Израилем нанесли несколько ударов по трём ядерным объектам Ирана: Фордо, Натанзе и Исфахане. Трамп заявил, что эти комплексы были "полностью уничтожены", а иранская ядерная программа - "отброшена на десятилетия назад".

Это утверждение опроверг глава Международного агентства по атомной энергии. По словам Рафаэля Гросси, Иран может возобновить обогащение урана до оружейного уровня "в течение нескольких месяцев", поскольку имеет для этого "технические возможности". "Они могут в течение нескольких месяцев запустить несколько каскадов центрифуг, которые будут производить обогащённый уран, - сказал Гросси, добавив: Нельзя утверждать, что всё (после ударов США и Израиля - прим. ред.) исчезло и ничего нет".

Разные оценки масштабов ущерба

25 июня просочившиеся в прессу данные Пентагона также говорили о том, что ядерная программа Ирана, возможно, была отодвинута лишь на несколько месяцев. После того, как об этом написали СМИ, президент США Дональд Трамп обрушился на них с критикой, обвинив в распространении "фейков", и потребовал уволить авторов статей.

Иранский Верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи, в свою очередь, назвал последствия американо-израильских ударов "малозначительными", в то время как министр иностранных дел Аббас Аракчи охарактеризовал ущерб как "чрезмырный" и "серьёзный".

Глава МАГАТЭ попросил властей Исламской республики о допуске инспекторов на повреждённый объекты, но те ответили отказом. В среду иранский парламент проголосовал за прекращение сотрудничество с агентством, обвинив его в том, что оно встало на сторону Израиля и США, поскольку не осудило удары по Ирану.

Однако Гросси не теряет надежды на то, что МАГАТЭ удастся восстановить отношения с Тегераном. В субботу он сказал: "Я должен сесть с Ираном и разобраться в этом, потому что, в конце концов, этот вопрос требует долгосрочного решения, которое не может быть иным, кроме как дипломатическим".

В 2015 году Иран и мировые державы заключили ядерную сделку (СВПД), которая запретила Тегерану обогащать уран до частоты не выше 3,67%. Это предел, допустимый для использования ядерной энергии для гражданских нужд.

Иран, который всегда настаивал на том, что его ядерная программа носит мирный характер, является участником Договора о нераспространении ядерного оружия(NPT) и обязан пускать представителей МАГАТЭ для проведения инспекций.

Но в 2018 году Трамп вывел США из сделки и наложил на Иран санкции.

Израиль, напротив, не является участником NPT. Он никогда открыто не признавал свой статус ядерной державы. Но, по данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира, еврейское государство обладает не менее 80 единицами ядерного оружия.

ЦАХАЛ атаковал Иран 13 июня, заявив, что тот близок к созданию оружия массового поражения. После 12-дневной войны стороны договорились о прекращении огня, однако Трамп заявил, что "абсолютно точно" рассмотрит возможность повторной бомбардировки Ирана, если разведка найдёт достаточно доказательств того, что обогащение урана в этой стране выросло до тревожного уровня.