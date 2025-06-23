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Армия обороны Израиля нанесла серию ударов по военным объектам в Иране

АРХИВ. Столб дыма над Тегераном после удара ЦАХАЛ 15 июня
АРХИВ. Столб дыма над Тегераном после удара ЦАХАЛ 15 июня Авторское право AP
Авторское право AP
By Euronews
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Израильские военные в понедельник атаковали аэродромы, склады с оружием и ракетные установки, предназначенные для ударов по Израилю. Под ударом оказался один из штабов КСИР в Тегеране.

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Армия обороны Израиля нанесла серию ударов по военным объектам в Иране.

В заявлении Министерства обороны Израиля, говорится, что ЦАХАЛ "атакует с беспрецедентной силой военные объекты и правительственные репрессивные органы в самом сердце Тегерана".

Израильские беспилотники поразили цели на шести аэродромах на западе, востоке и в центральной части Ирана. Уничтожены 15 боевых самолетов и вертолетов, повреждены взлетно-посадочные полосы, подземные бункеры, самолеты-заправщики.

Кроме того удары наносятся по штабам Корпуса стражей исламской революции, тюрьме Эвин для политзаключенных и противников режима, объектам внутренних сил безопасности Ирана.

В нападении на объекты в Тегеране было задействовано более 50 истребителей, сообщили в ЦАХАЛ. Цель, по словам военных, состояла в том, чтобы нанести урон военному потенциалу иранского режима.

В Израиле рассчитывают достичь поставленные задачи в ближайшие несколько дней, устранив ядерную и ракетную угрозы со стороны Ирана.

В понедельник Армия обороны Израиля также атаковала иранский ядерный объект в Фордо.

"Ранее сегодня ЦАХАЛ нанесла удары, чтобы перекрыть маршруты доступа к объекту по обогащению урана в Фордо", - говорится в сообщении военных.

В ночь на 22 июня цели в Иране, в частности в Натанзе, Фордо и Исфахане, атаковали военные самолеты США, сбросив на них, по словам президента Трампа, "полный боезапас бомб".

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