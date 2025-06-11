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Трамп объявил о заключении торговой сделки с Китаем

Вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн (справа) пожимает руку министру финансов США Скотту Бессенту перед их встречей для обсуждения китайско-американской торговли в Лондоне, понедельник, 9 июня 2025 г.
Вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн (справа) пожимает руку министру финансов США Скотту Бессенту перед их встречей для обсуждения китайско-американской торговли в Лондоне, понедельник, 9 июня 2025 г. Авторское право Li Ying/Xinhua
Авторское право Li Ying/Xinhua
By Malek Fouda
Опубликовано Последние обновления
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Стороны договорились об обоюдном снижении пошлин и регулярных поставках из Китая в США редкоземельных металлов. Соглашение должно ослабить напряжённость в торговых отношениях двух стран и успокоить рынки.

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Дональд Трамп сообщил о том, что США и Китай договорились о заключении соглашения о торговле. "Сделка готова и подлежит окончательному одобрению мной и председателем КНР Си Цзиньпином", - написал он в соцсети Truth.

Американский президент уточнил, что сделка будет включать регулярные поставки китайских магнитов и редкоземельных металлов. Вашингтон же "выполнит свои обязательства, о которых договорились стороны, в том числе - разрешит китайским студентам учиться в университетах США". "Отношения КНР и США прекрасные!" - добавил он.

Также из заявления Трампа следует, что Пекин и Вашингтон условились снизить пошлины: на китайский импорт со 145% до 55%, а на американский - со 125% до 10%.

Накануне во вторник в Лондоне завершились двухдневные переговоры делегаций двух стран. На них было достигнуто рамочное соглашение, определяющее план действий по разрешению торгового спора, который мог привести к рецессии мировой экономики. Последствия торговой войны уже ощутимы: китайский экспорт в США в мае упал на 12,7%.

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В Ланкастер-Хаусе делегация из КНР, возглавляемая вице-премьером госсовета Хэ Лифэном, встречалась с министром торговли США Говардом Лютником, министром финансов Скоттом Бессентом и торговым представителем Джеймисоном Гриром.

Переговоры в британской столице были направлены на сохранение перемирия, достигнутого месяцем ранее в Швейцарии, по которому две ведущие экономики мира существенно снизили свои таможенные пошлины на период в 90 дней. Но вскоре ситуация вновь обострилась, когда Трамп обвинил Пекин в несоблюдении условий соглашения, подписанного в Женеве. Тем не менее, итогами обсуждения в Лондоне, по всей видимости, все остались довольны.

На прошлой неделе главы двух государств даже провели телефонный разговор, чтобы обсудить проблему. Хозяин Белого дома назвал беседу "позитивной".

Делегации Китая и США на переговорах о торговле в Лондоне.
Делегации Китая и США на переговорах о торговле в Лондоне. Li Ying/Xinhua

Вскоре власти КНР - крупнейшего производителя редкоземельных металлов в мире, заявили о возможном ослаблении экспортных ограничений, которые были введены в на эти материалы в апреле, что вызвало беспокойство автопроизводителей по всему миру. Взамен Пекин призывал Вашингтон снять ограничения на доступ Китая к своим технологиям, необходимым для производства передовых полупроводников.

Китайские редкоземельные металлы были ключевым вопросом на переговорах в британской столице, поскольку Соединённые Штаты стремились восстановить темпы поставок этих стратегических металлов. Это сырье незаменимо в производстве электрических батарей, ветряных турбин и оборонных систем (ракет, радаров, спутников).

На деэскалацию напряжённости в среду фондовые рынки отреагировали ростом: торги в Токио и Сеула завершились повышением: +0,54% и +1,23% соответственно. Европейские рынки также выросли.

Дополнительные источники • AP

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