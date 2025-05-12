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США заявили о "существенном прогрессе" в переговорах с Китаем о пошлинах

Министр финансов США Скотт Бессент (слева) у резиденции посла Швейцарии в ООН, Женева, 11/05.2025.
Министр финансов США Скотт Бессент (слева) у резиденции посла Швейцарии в ООН, Женева, 11/05.2025. Авторское право Martial Trezzini/' KEYSTONE EDA / MARTIAL TREZZINI
Авторское право Martial Trezzini/' KEYSTONE EDA / MARTIAL TREZZINI
By Euronews и AP
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В ходе двухдневных переговоров в Швейцарии США и Китай договорились о разрешении торгового конфликта. Детали сделки будут известны скоро.

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США и Китай завершили двухдневные переговоры в швейцарской Женеве по вопросу деэскалации тоговой войны. Представитель американской стороны Джеймисон Грир заявил о "существенном прогрессе" в достижении договорённостей о сокращении торгового дефицита между странами.

Две ведущие экономические державы мира пытаются разрешить торговый спор, который возник с введения президентом США Дональдом Трампом высоких пошлин на китайский импорт. Пекин принял аналогичные ответные меры.

Подробности о том, что именно было предметом переговоров, пока не разглашаются. Однако министр финансов США Скотт Бессант пообещал, что дополнительная информация появится в понедельник.

Грир, в свою очередь, сказал: "Важно понимать, как быстро мы смогли прийти к соглашению, что говорит о том, что, возможно, разногласия были не такими большими, как многие думали".

Вице-премьер китайского Госсовета Китая Хэ ​​Лифэн назвал переговоры "откровенными, углублёнными и конструктивными", также не вдаваясь в подробности.

В субботу вечером Дональд Трамп анонсировал в своих соцсетях "полную перезагрузку" китайско-американских отношений после переговоров в Женеве.

"Мы хотим, чтобы на благо как Китая, так и США, Китай стал более открытым для американского бизнеса", - написал хозяин Белого дома в своём микроблоге в Truth Social.

Тем не менее, перед началом второго дня переговоров, китайские госСМИ, ссылаясь на госчиновников, писали о том, что"переговоры не должны быть предлогом для принуждения или шантажа, и Пекин решительно отвергнет любое предложение, которое компрометирует основные принципы глобальной справедливости".

Переговоры, прошедшие в резиденции посла ООН, были призваны уладить торговый конфликт между странами, из-за которого суда с китайскими товарами простаивают в портах США в ожидании окончательного решения по тарифам, и таким образом стабилизировать мировые рынки.

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В прошлом месяце Трамп повысил пошлины на товары из Китая до 145%, а тот в ответ ввёл 125%-ные пошлины на американский импорт. Беспрецедентно высокие тарифы нанесли сильный удар по торговле между странами, объём которой в прошлом году превысил 586 миллиардов евро.

Высокопоставленные члены администрации Трампа повторили его тезис о возможной перезагрузке торговых отношений США и Китая.

"Министр Бессент ясно дал понять, что одной из его целей является деэскалация", - сказал в интервью Fox News Sunday его коллега, министр торговли США Говард Лютник.

Он добавил, что и США, и Китай ввели "слишком высокие для ведения бизнеса пошлины", но "именно поэтому стороны ведут диалог".

"Мы - потребитель мира. Все хотят продавать свои товары у нас в стране", - сказал Лютник. "Все хотят вести бизнес с Америкой, и мы используем мощь нашей экономики, чтобы открыть их экономику для наших экспортёров".

"Начать с чистого листа"

Кевин Хассетт, директор Национального экономического совета при Белом доме, в интервью Fox News сказал, что "по всей вероятности, произойдёт перезагрузка отношений. Похоже, что китайцы очень хотят играть нормализовать отношения".

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"Мы, по сути, начинаем с китайцами с чистого листа, - сказал Хассетт, - и они, похоже, действительно хотят восстановить отношения, которые будут иметь пользу для обеих сторон".

Китайские и американские переговорщики впервые встретились в Швейцарии для обсуждения проблем торговли. Даже если им удалось добиться лишь незначительного снижения ставок, это уже существенный шаг вперёд и основа для дальнейшего прогресса, считают аналитики.

"Переговоры о начале деэскалации торговой войны между США и Китаем крайне необходимы, и это положительный знак того, что стороны прекращают препираться о том, кто должен звонить первым", - сказал журналистам AP Джейк Вернер, директор программы изучения Восточной Азии в Quincy Institute for Responsible Statecraft.

Администрация Трампа ввела пошлины в отношении более чем 180 стран мира, против Китая - самые высокие.

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Сначала Трамп ввёл 20%-е "фентаниловые тарифы", а затем повысил ставку ещё на 125%.

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