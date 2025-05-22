В Греции принят Кодекс этики применения ИИ для журналистов

РЕКЛАМА

Новый кодекс использования искусственного интеллекта, представленный Панэллинской федерацией журналистских ассоциаций (POESY), устанавливает рамки и правила применения ИИ в работе сотрудников медиаорганизаций.

POESY стала первым профессиональной ассоциацией в Греции и первой журналистской федерацией в Европе, представившей Кодекс этики применения ИИ, который обязывает всех ее членов применять установленные правила.

"В первую очередь должна быть прозрачность. То есть, когда статья полностью или частично продукт ИИ, это должно быть указано.Читатель должен знать, что то, что он читает, сделано с помощью ИИ. Кроме того, должен быть человеческий контроль, потому что, какими бы сложными ни были машины, человека сложно заменить в данной ситуации. Помимо этого, федерация ввела и другие серьезные и новаторские положения, которые показывают, что журналисты Греции, наши ассоциации намного впереди как на европейском, так и на мировом уровне", - сказал Euronews пресс-секретарь правительства Павлос Маринакис.

Что касается возможности принятия правительством законодательного акта по этому вопросу, Маринакис говорит, что сейчас ведутся переговоры с POESY и другими ассоциациями журналистов "об обновлении существующего законодательства на основе нового кодекса.

"Я считаю, что этот документ - необходимая основа, на которой мы можем обновить законы", - подчеркивает представитель правительства.

euronews Павлос Маринакис

"Мы находимся в начале очень долгого пути. Эта технология, которую я бы назвал разрушительной, подрывной не только для журналистики и трудовых отношений, но и для общества в целом. Как и в случае с другими технологическими достижениями и крупными технологическими изменениями, в начале пути с ИИ возникнет немало проблем. Именно поэтому мы собираемся создать условия для того, чтобы привести все в порядок, и, возможно, иметь инструмент для решения проблем, которые возникнут, потому что проблемы будут. Потеря рабочих мест, дезинформация, все это уже есть", - сказал президент POESY Сотирис Триантафиллос в беседе с Euronews.

Принятие этого кодекса этики рассматривается как позитивный шаг и Ассоциацией владельцев Интернета. В случае, если журналист обнаружит в СМИ практику, противоречащую кодексу, ему следует обратиться в профсоюзные органы.

Для разработки кодекса был создан Комитет по ИИ с участием экспертов в этой области, который работал на общественных началах около года. Основная идея кодекса, по словам председателя комитета и профессора права Спироса Влахопулоса, заключается в том, что будущее за ИИ, но он не заменит журналиста.

"Он связывает журналистов и устанавливает основные правила в отношении ИИ,* а именно: как он будет использоваться, каковы потенциальные риски, которые необходимо устранить. В то же время кодекс, мы должны это подчеркнуть, является щитом для журналиста, то есть когда его просят использовать ИИ таким образом, который противоречит основным этическим принципам, он сможет на законных основаниях отказаться и быть защищенным, например, от неправомерного увольнения", - говорит Влахопулос.

ИИ будет помогать журналистам, но не сможет их заменить в работе, считает он.

Ключевой принцип, лежащий в основе кодекса, - прозрачность, то есть когда журналист использует ИИ, об этом должна быть соответствующая пометка. Хотя кодекс поведения относится к категории мягкого права, то есть общего права, он имеет юридические последствия, то есть может повлечь за собой дисциплинарную или иную ответственность в случае его несоблюдения.

Маринакис: отчеты НПО о свободе прессы в Греции, не подтверждены документально

"Мы читали доклад неправительственной организации, которая обвиняла Грецию в том, что мы усложнили положение журналистов в плане диффамации, в то время как мы отменили уголовное преследование за нее более года назад. Это противоречит действительности, в то время как отчеты Еврокомиссии отражают то, что является реальностью", - сказал Еuronews пресс-секретарь правительства, говоря о докладах, опубликованных о свободе прессы в Греции, добавив, что в последних документах Европейской комиссии "отмечается достигнутый страной прогресс".

Павлос Маринакис также отметил, что у Греции "теперь всего четыре рекомендации по этим вопросам", а не шесть как ранее. У 18 стран Европы их больше, чем у Греции, напоминает он.

"Образ, который некоторые пытаются создать, я имею в виду оппозиционных евродепутатов и очень небольшую часть СМИ, направленных против нашей страны, не соответствует действительности. Есть два пути, по которым может пойти политик, представляя свою страну за рубежом. Один путь - клеветать ради мелких политических выгод. Другой путь - понять, что вы представляете свою страну, а не только партию или правительство, и те позитивные вещи, которые оно сделало, вы можете продвигать, признавая, что нужно делать ещё больше", - считает представитель греческого правительства.

Говоря о мерах, принятых страной для улучшения ситуации со свободой прессы, пресс-секретарь правительства подчеркнул, что уголовная ответственность за "простую диффамацию", одно из самых больших требований журналистского мира, была отменена, потому что на ней основывались судебные иски, которые были глубоко проблематичны для журналистов.

"Мы сильно модернизировали нашу законодательную базу. Для того чтобы иск был подан против журналиста, необходимо наличие судебного запрета ex officio. Теперь у нас есть общественное телевидение, ERT, которым руководят председатель и главный исполнительный директор, назначаемые в результате выборного процесса, а не единоличного решения министра или замминистра, в данном случае с помощью нового закона о выборах администрации в госсекторе", - напоминает он.

По его словам, принят ряд мер по обеспечению безопасности журналистов.

"Мы ужесточили наказание за все правонарушения, направленные в том числе и против представителей прессы, ввели специальный состав преступления за угрозы в адрес спортивных журналистов, внедряем все европейские практики по информированию и обучению журналистов. Например, каждый, кто отправляется в зону боевых действий или освещать стихийные бедствия, должен пройти соответствующую подготовку. Так что Греция - это государство, которое движется вперед и, помимо того, что ей удается улучшать показатели в финансовом плане, это еще и правовое государство, а не такое, каким его представляют в некоторых недокументированных отчетах", - сказал в беседе с Euronews представитель правительства.