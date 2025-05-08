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«От плохого к худшему»: верховенство закона в Греции

Греки читают первые полосы афинских газет.
Греки читают первые полосы афинских газет. Авторское право European Union, 2015
Авторское право European Union, 2015
By Euronews
Опубликовано
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Доклад Human Rights Watch о верховенстве закона описывает ситуацию в СМИ в очень мрачных тонах

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Название доклада о верховенстве закона в Греции говорит само за себя: «От плохого к худшему». Главным образом документ касается ситуации в СМИ.

101-страничный доклад организации Human Rights Watch (HRW) основан на личных свидетельствах журналистов. В документе говорится о «повсеместных и преднамеренных ограничениях на деятельность СМИ», об обстановке, в которой «критическое освещение событий подавляется, а самоцензура становится нормой»; «журналисты сталкиваются с государственной слежкой, преследованиями и запугиванием со стороны проправительственных структур и неправомерными судебными исками со стороны политиков, что угрожает демократии и верховенству закона».

По этой причине HRW рекомендует Еврокомиссии и ЕС в целом внимательно следить за ситуацией и обеспечить реальный прогресс в области свободы СМИ и соблюдение основных демократических ценностей.

Это уже второй за последние несколько дней негативный отчёт о состоянии верховенства закона в Греции. Доклад организации «Репортёры без границ» был опубликован 2 мая и вызвал острую реакцию Афин:

«Единственная правда о свободе прессы во всех странах ЕС ежегодно отражается в докладе Европейской комиссии о верховенстве закона, в котором есть специальный раздел, посвящённый СМИ и свободе прессы», — заявил пресс-секретарь греческого правительства.

Личные свидетельства журналистов

Греция переживает кризис свободы СМИ «в результате действий и бездействия греческого правительства, которые угрожают демократии и верховенству закона», — подчёркивается в докладе Human Rights Watch.

Это исследование — результат бесед с 26 журналистами, а также с учёными, юристами и медиа-экспертами.

22 журналиста говорят о всё более враждебной обстановке, в которой они работают, а шестеро сообщили о конкретных случаях преследования со стороны высокопоставленных государственных чиновников.

«Лишь немногие журналисты готовы рассказывать о происходящем, поскольку опасаются репрессий», — отмечают авторы доклада.

Один из опрошенных, независимый иностранный корреспондент, заявил: «Сейчас я думаю о том, чтобы уехать из страны. Я просто не вижу смысла подвергать себя такому стрессу».

Журналист с более чем 25-летним опытом работы на крупном греческом частном телеканале рассказал: «То, что вы говорите на телевидении, контролируется настолько тщательно, что не остаётся никакой свободы. Всё контролируется — что́ вы говорите, как вы говорите».

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Отсутствие демократии при «Новой демократии»

Для описания ситуации в Греции используются мрачные краски: медийный ландшафт Греции характеризуется высокой концентрацией собственности — всего несколько влиятельных лиц контролируют множество агентств и изданий. Целый ряд таких лиц связан с правящей партией.

В докладе документально подтверждается, что положение журналистов постоянно становится всё более тяжёлым с момента прихода к власти правительства «Новой демократии» в июле 2019 года.

Human Rights Watch также обнаружила использование государственных средств на «редакционное влияние в государственных СМИ, что ещё больше усугубляет ситуацию».

В частности, упоминается скандал PredatorGate: в 2022 году правительство столкнулось с серьёзными подозрениями в том, что оно использовало шпионское программное обеспечение Predator для слежки, в том числе за журналистами.

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В ходе расследования 7 журналистов заявили, что у них есть доказательства или обоснованные подозрения насчёт слежки со стороны правительства. «Это вызывает серьёзные опасения в отношении неприкосновенности частной жизни и свободы выражения мнений и рискует помешать подготовке журналистских материалов, поскольку журналисты и их источники не уверены в своей безопасности», — отмечается в докладе.

HRW также обнаружила, что правительство оказывало чрезмерное влияние на государственные СМИ, подрывая их независимость. Правительство также распределяло государственные рекламные фонды в пользу проправительственных СМИ.

Еще одной серьёзной проблемой является использование правовой системы против журналистов: «Примером такой тенденции являются мстительные иски о клевете, поданные Григорисом Деметриадисом, племянником премьер-министра Греции и бывшим высокопоставленным правительственным чиновником, против журналистов, которые сообщали о скандале с прослушкой».

Недавно в Греции было отменено уголовное преследование за «простую диффамацию» — распространение правдивых фактов, которые могут быть оскорбительными. Но законы по-прежнему предусматривают уголовную ответственность за «оскорбление» и «клевету».

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HRW также отмечает попытки государственных властей скрывать отчетность, например под предлогом обеспечения государственной безопасности, нежелание раскрывать подробности о распределении средств на государственную рекламу.

«От Еврокомиссии требуются решительные действия»

Human Rights Watch поделилась результатами расследования с Афинами, и ответы официальных лиц также вошли в доклад: «Несмотря на то, что правительство выдвинуло ряд инициатив, направленных на улучшение свободы СМИ, неясно, приведут ли эти действия к значимым изменениям. В целом, реакция правительства защищает статус-кво и преуменьшает серьёзность проблем».

В докладе приводятся слова премьер-министра Кириакоса Мицотакиса, который заявил, что верховенство закона в стране «сильнее, чем когда-либо», и что «Греция в последние годы часто становилась объектом клеветы».

«Пренебрежительный ответ греческого правительства на законную критику говорит о том, что от Европейской комиссии требуются более решительные действия», — заявили в HRW.

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