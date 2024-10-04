Искусственный интеллект: новая реальность рынка труда

Искусственный интеллект ЕС активно внедряется в разные сферы жизни, от медицины до искусства, вызывая сомнения и опасения. Чего боятся люди и почему специалисты считают, что страхи преувеличенны?

Примерно три четверти европейских работников уже имеют практический опыт работы с искусственным интеллектом (ИИ): он позволяет разрабатывать новые инструменты виртуальной реальности, помогает расшифровывать средневековые манускрипты, способствует проектированию автономных транспортных средств или футуристических зданий. Однако его революционный потенциал вызывает не только восхищение, но и опасения - в частности, у преподавателей школ и у защитников прав работников.

Примечательно, что ИИ активно захватывает и творческую сферу. В Австрии художница Рената Питтрофф недавно использовала ИИ для культурного мероприятие в Вене. Она задействовала порой эксцентричные рекомендации ИИ, внедрив их в свой аудиовизуальный проект. "В искусственном интеллекте людей пугает его потенциал изменить реальность - ту, которую мы знаем, - говорит Питтрофф. - Но крайне важно правильно его применять, важно, чтобы люди хорошо понимали, что именно они делают, когда привлекают ИИ".

ИИ помогает в творческих проектах, рассказывает Рената. euronews

Сходные настроения царят в лабораториях робототехники и виртуальной реальности Венского технического университета (TU Wien). Здесь исследователи в значительной степени полагаются на инструменты ИИ для совершенствования роботов, предназначенных, например, для автономного составления карт внутренних помещений зданий, необходимых во время спасательных операций.

"Моя мама задействовала ИИ так, чтоб он помогал ей ей писать письма Но да, есть и страх, что люди потеряют работу, что ИИ захватит все, - размышляет Ханнес Кауфманн, профессор виртуальной и дополненной реальности в Венском техническом университете. - Так что мы должны подумать, для чего он нам нужен, где его использовать. Ясно, что ИИ нужен там, где может улучшить нашу работу, но его точно нельзя применять вслепую".

ИИ не крадет рабочие места, как показывают наблюдения, он, напротив, способствует их созданию. В Таллине один из стартапов продвигает чат-боты, которые позволяют крупным компаниям одновременно связываться с тысячами поставщиков и так заключать более выгодные контракты. Сегодня в фирме трудятся 100 человек. "Адаптация к новым технологиям - это риск для бизнеса и для личной жизни людей, поскольку мы не знаем результатов, не знаем, к чему эта история нас приведет, - поясняет генеральный директор компании Каспар Корьюс. - Но вот вопрос, что рискованнее: осваивать ИИили бездействовать?"

Инновации с опорой на ИИ становятся реальностью в Эстонии, одной из самых передовых в плане цифровизации стран ЕС. В местном бюро переводов работают около 40 штатных и внештатных сотрудников. Они не боятся за свои места, но отмечают, как ИИ меняет условия их труда. "Машины переводят гораздо быстрее, - признает Марге, сотрудница, ответственная за медицинские тексты. - Так что от переводчиков ждут обработки больших объемов текста и более быстрой работы. Раз машина делает половину заданий, а то и больше, платят людям меньше. Это очень огорчает".

Двое из трех респондентов в ходе недавнего опроса в ЕС заявили, что опасаются сокращения числа работников из-за активного внедрения ИИ в Европе. Насколько оправданны эти тревоги, пока неясно.

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