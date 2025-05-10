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"Венерианский" спутник упал на землю после полувекового пребывания на орбите

Точка падения Cosmos 482
Точка падения Cosmos 482 Авторское право Roscosmos
Авторское право Roscosmos
By Jesús Maturana
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Из-за особенностей конструкции за судьбой аппарата следили с некоторым опасением, но в итоге жертв нет

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"Космос-482" был запущен 31 марта 1972 года для исследования Венеры: его титановый корпус должен был выдержать давление свыше сотни атмосфер и температуры около 500°C, то есть сквозь земную атмосферу он вполне мог пройти без особого для себя вреда.

Поэтому за аппаратом весом около полутонны следили с опаской: его неконтролируемая орбита проходила над странами Европы.

Но в итоге "Космос-482" упал в Индийском океане западнее Джакарты: об этом сообщили в агентстве "Роскосмос".

Первые (и единственные) на Венере

Советские межпланетные космические аппараты часто запускали парами, на случай отказа ракеты или зонда. В марте 1972 года так и произошло: взлетевшая 27 марта "Венера-8" успешно выполнила задачу, "привенерившись" и проработав на поверхности, в экстремальных условиях, почти час. А вот её "дублёр", запущенный через четыре дня, на межпланетную траекторию не вышел из-за аварии разгонного блока.

Макет "Венеры-9": первая мягкая посадка на венерианскую поверхность, октябрь 1975 года.
Макет "Венеры-9": первая мягкая посадка на венерианскую поверхность, октябрь 1975 года.AP Photo

В соответствии с политикой тех лет, его назвали не "Венерой", а включили в длинный список "Космосов", куда зачисляли и аппараты, не сумевшие выполнить свою задачу, и секретные военные спутники.

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СССР был единственной державой, чьи аппараты успешно работали на венерианской поверхности. В 1982 году "Венера-13" и "Венера-14" передали на землю цветные снимки и даже записи звуков венерианского ветра.

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