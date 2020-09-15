Роскосмос объявил Венеру русской планетой

Обновление: После публикаций об изменении отношения Роскосмоса к миссии к Венере в госкомпании заявили ТАСС, что на самом деле «ни о каком отказе от сотрудничества с США по проекту "Венера-Д" речи не было, речь шла только о непривлечении широкой международной кооперации». Роскосмос приветствует участие других стран в этой миссии.

Россия намерена самостоятельно исследовать Венеру. В заявлении госкорпорации сказано, что международная программа «Венера-Д», которая задумывалась в сотрудничестве с NASA, теперь будет реализована как независимый национальный проект без широкого привлечения иностранных компаний.

Считаем , что Венера — это русская планета, так что нечего отставать. Дмитрий Рогозин глава Роскосмоса

Речь идёт о миссии, в рамках которой на Венеру должен высадиться исследовательский модуль, который соберёт образцы грунта. Предполагается, что он проработает на поверхности планеты около суток.

Весной 2019 в интервью «Интерфаксу» замдиректора института космических исследований РАН Олег Кораблёв отмечал, что этой миссии США должны были выделить 300 млн долларов, а Россия — 17 млрд рублей. Финансирование должно было начаться в прошлом году, чтобы можно было запустить модуль в 2029.

Неделю назад Роскосмос сообщил от отказе США от покупки места на российском корабле «Союз» для доставки астронавта на Международной космическую станцию весной 2021. В NASA отмечали, что хотели бы отправлять своих специалистов в космос как на новых пилотируемых аппаратах компании SpaceX, так и на российских кораблях, но в формате бартерного обмена.