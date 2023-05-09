Владимир Путин: "Все народы СССР внесли вклад в Победу в Великой Отечественной войне"

После военного парада на Красной площади лидеры Армении, Беларуси, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, Киргизии возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду в Москве.

Первоначально ожидалось, что в параде примет участие только президент Кыргызстана Садыр Жапаров, но в последний момент в понедельник было подтверждено, что в Москву приедут также руководители еще пяти стран.

В своем обращении Владимир Путин отметил, что все народы Советского Союза внесли вклад в Победу в Великой Отечественной войне, и Россия всегда будет помнить об этом.