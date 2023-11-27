"Гаага": спектакль о суде над Путиным

By Euronews

Премьера украинского спектакля “Гаага” в Болгарии: сатирическая фантазия о суде над российским руководством во главе с президентом Владимиром Путиным.

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"Если мы не сможем увидеть процесс в Гаагском суде в реальной жизни, давайте посмотрим его в театре", - эта фраза украинской писательницы Саши Денисовой стала отправной точкой для сатирического спектакля "Гаага", идущего сейчас в Болгарии.

Это проекция воображения девочки-подростка, сироты из Мариуполя, о судебном процессе над российским высшим руководством в Международном суде из-за войны в Украине.

Радена Валканова сыграла в спектакле Владимира Путина.

"Когда режиссер Галин Стоев сделал мне это предложение, - говорит актриса, - я не знала, что Путина будет играть женщина, и сказала: "Ба, как это?". Ведь сложно вести себя, как мужчина, какой в этом смысл? Но потом я поняла, что так всё и было задумано".

События развиваются во время войны. Пригожина уже нет, но роль лидера наёмников Вагнера не забыта.

Юлиан Вергов, актер, играющий Евгения Пригожина:

"В ходе репетиций, когда у нас уже был готовый сценарий, случился так называемый "путч", марш на Москву или как там его называли. И на следующий день я спросил Галина: "Что нам делать? Становится жарко". Мы ввели несколько новых строк, он разговаривал с Сашей Денисовой, мы ввели несколько строк о путче".

Премьера спектакля состоялась в Польше, ему аплодировали в США и во Франции, но в Болгарии, стране, исторически близкой к России, реакция была неоднозначной.

Радена Валканова, актриса, играющая Владимира Путина

"Пьеса была принята , как мы и ожидали, с очень поляризованными мнениями, - говорит Радена Валканова, - но, я думаю, в этом и состоит цель такого рода театральных спектаклей".

В финале пьесы приговор выносят не судьи , а девочка, потерявшая в войне всех своих родных.