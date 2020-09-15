Венерианские хроники: есть ли жизнь на Голубой планете?

Убедительным доводом в пользу существования внеземной жизни назвал обнаружение фосфина, это побочного продукта жизнедеятельности анаэробных бактерий, руководитель NASA Джим Брайденстайн.

Это открытие было сделано телескопа Джеймса Кларка Максвелла, этот научный аппарат способен фиксировать волны длиной меньше миллиметра, к исследованиям были подключены радиотелескопы, находящиеся в чилийской пустыне Атакаме.

Научный сотрудник Массачусетского технологического института Сара Сигер объясняет: "Мы высказали предположение, что это могут быть колебания, соответствующие поглощению света определенными молекулами, и эти молекулярные "отпечатки пальцев" оказались следами фосфина".

Фосфин производят анаэробные организмы, которые могут существовать в абсолютно бескислородной среде. К настоящему времени известны девять групп таких бактерий.

По словам астробиолога из вашингтонского Planetary Science Institute Дэвида Гринспуна, "это нельзя считать априори аксиомой, что на Венере могла существовать жизнь, но это аргумент, и довольно весомый, в пользу тезиса о существовании внеземных белковых тел".

Специалисты, пока не доказано обратного, склонны считать, что присутствие фосфина свидетельствует о наличии биотического источника в атмосфере планеты.

Венерианские зонды запускаются с начала космической эры, через пять лет к Голубой планете отправится российский аппарат "Венера Д".