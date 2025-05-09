Убедила ли Украина Вашингтон встать на сторону Киева?

С первых президентских дебатов в прошлом году Дональд Трамп отказывался отвечать на вопрос о том, каким он видит окончание войны в Украине.

Он, как известно, пообещал закончить ее в течение 24 часов, но был менее категоричен, когда его спросили, будет ли ее окончание означать победу Украины.

С тех пор Киев пытается убедить Трампа решить, кого поддержать - точнее, встать на сторону Украины.

Начиная со встречи с Трампом в Нью-Йорке в сентябре 2024 года перед президентскими выборами, обвинения в "диктаторстве" и заканчивая беспрецедентно жарким спором в Овальном кабинете в феврале, Владимир Зеленский пытался убедить действующего президента США в том, что Украина не является препятствием для прекращения огня, не говоря уже о каком-либо мирном соглашении.

В конце марта Украина согласилась на предложенное США немедленное 30-дневное прекращение огня в ходе продолжающегося вторжения России, если Кремль будет придерживаться тех же условий.

Но и через два месяца режима прекращения огня в Украине нет, и Киев регулярно повторяет, что по-прежнему готов к нему в любой момент, если на это согласится Россия.

Настоящий мир, безоговорочное прекращение огня

Тем временем Россия в одностороннем порядке объявила два коротких периода прекращения огня: один на Пасху и один сейчас, в день Парада Победы в Москве. Оба раза Кремль нарушил собственное перемирие и отказался от встречного предложения о безоговорочном прекращении огня на 30 дней.

За это время Украине, наконец, удалось договориться и подписать соглашение с США о добыче полезных ископаемых, а украинский парламент даже ратифицировал его, предоставив США доступ к получению прибыли от обширных минеральных ресурсов Украины.

Сотрудничество России с США не продвинулось, и единственным "компромиссом", на который, по сообщениям, была готова пойти Москва, стала готовность не претендовать на территории Украины, которые Россия никогда не контролировала, например, значительные части Херсонской и Запорожской областей.

Похоже, Украина сделала практически все, чтобы доказать США, что Киев не является препятствием для прекращения огня, и в то же время усилила давление на Россию, активизировав атаки беспилотников на Подмосковье за несколько дней до парада в честь Дня Победы, парализовав воздушное пространство над российской столицей именно в тот момент, когда президент Владимир Путин ожидал высоких гостей.

Возможно, стратегия сработала. Вечером в четверг Трамп и Зеленский провели продолжительный телефонный разговор, обсудив ратифицированную сделку по минералам.

Позже президент Украины сделал заявление на платформе X, в котором речь шла не о сделке по продаже полезных ископаемых, а о приверженности и готовности Украины к безоговорочному прекращению огня.

"Украина готова к полному прекращению огня - начиная прямо сейчас, с этого самого момента - 30-дневная тишина, - сказал Зеленский. - Но она должна быть реальной. Никаких ракетных ударов или ударов беспилотников, никаких сотен штурмов на фронте. Русские должны отреагировать соответствующим образом - поддержать прекращение огня. Они должны доказать свою готовность прекратить войну".

Зеленский воспользовался этой возможностью, чтобы еще раз подчеркнуть, что Киев уже не в первый раз делает такое предложение. "Тридцать дней, которые могут стать началом многолетнего мира. Прекращение огня, длительное и надежное, станет реальным показателем движения к миру", - сказал он.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп в Белом доме, 28 февраля 2025 года AP Photo

Символично сделав это заявление в украинский День памяти и победы над нацизмом, Зеленский добавил: "Америка может помочь в этом. Мир нуждается в Америке сейчас, как и восемьдесят лет назад".

На своей социальной платформе Truth Трамп выступил с более умеренным заявлением о продолжении переговоров между Россией и Украиной, указав, что Вашингтон готов согласиться на более короткое прекращение огня, которое продлится менее 30 дней.

"США призывают к 30-дневному безоговорочному прекращению огня, в идеале. Надеюсь, что приемлемое прекращение огня будет соблюдаться, и обе страны будут нести ответственность за соблюдение святости этих прямых переговоров", - написал Трамп.

"Если прекращение огня не будет соблюдаться, США и их партнеры введут дополнительные санкции", - заявил он, явно угрожая Кремлю, добавив, что "все должны хотеть, чтобы это прекратилось".

"Я хочу, и Соединенные Штаты Америки тоже хотят. Как президент, я останусь приверженцем обеспечения мира между Россией и Украиной вместе с европейцами, и это будет прочный мир", - подчеркнул Трамп.

Затем Трамп продолжил заявление, аналогичное заявлению Зеленского: "Все это можно сделать очень быстро, и я буду готов в любой момент, если мои услуги понадобятся".

Вэнс: Москва просит "слишком много"

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Россия требует "слишком многого" в переговорах с Украиной, что стало явным признаком растущего разочарования в Вашингтоне.

Выступая на конференции по безопасности в столице США, он заявил, что Белый дом сосредоточен на том, чтобы заставить обе стороны провести прямые переговоры, и даже пригрозил, что США готовы сложить свою миссию.

"Я бы не сказал, что русские не заинтересованы в урегулировании этого вопроса, - сказал Вэнс. - Я бы сказал, что сейчас русские выдвигают определенный набор требований, определенный набор уступок, чтобы положить конец конфликту. Мы считаем, что они просят слишком многого".

Последствия российского удара по Киеву, 4 мая 2025 года AP Photo

Но Кремль явно не считает, что просит слишком много. В четверг помощник президента России Юрий Ушаков признал, что Москва "вероятно, в чем-то разочаровывает Вашингтон".

"Они нас тоже разочаровывают, возможно, даже больше, чем мы их, и уже давно", - продолжил Ушаков, добавив, что стороны, тем не менее, "движутся к личной встрече Трампа и Путина".

Си - "настоящий стальной друг"

Тем временем Путин проводит в Москве другую встречу, принимая председателя КНР Си Цзиньпина, который приехал в российскую столицу для двусторонней встречи с президентом РФ и участия в параде в честь Дня Победы.

Перед прибытием в Москву Си Цзиньпин написал статью, опубликованную как в китайских, так и в российских СМИ, в которой провел параллель между современной "гегемонией" США и "высокомерными фашистскими силами" 80-летней давности.

"Справедливые силы мира, включая Китай и Советский Союз, храбро сражались и победили высокомерные фашистские силы плечом к плечу, - написал он. - Восемьдесят лет спустя односторонность, гегемонизм и запугивание приносят огромный вред. Человечество снова стоит на перепутье".

Cи Цзиньпина встречают в московском аэропорту Внуково AP Photo

В совместном заявлении по итогам переговоров в четверг Си и Путин заявили, что война в Украине может быть решена только путем устранения ее "коренных причин", что свидетельствует о поддержке Китаем полномасштабного вторжения России в Украину.

Си также заявил, что Россия и Китай должны "быть настоящими стальными друзьями, прошедшими через сотню огненных испытаний". Лидеры двух стран пообещали усилить координацию во всех областях, включая военную, и "решительно противостоять курсу Вашингтона на "двойное сдерживание" Пекина и Москвы".

На следующей неделе Трамп посетит Ближний Восток - Саудовскую Аравию, Катар и Объединенные Арабские Эмираты. Эти три страны играют важную роль в усилиях Украины по прекращению войны, помогая в обмене военнопленными и возвращении украинских детей, насильно депортированных Москвой.

Кремль не комментирует возможность поездки президента России на Ближний Восток.