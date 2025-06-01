Украина заявляет об уничтожении 40 бомбардировщиков в ходе атаки беспилотников

РЕКЛАМА

Сообщается, что Служба безопасности Украины (СБУ) провела массовую атаку беспилотников на российские аэродромы 1 июня.

Ссылаясь на неназванный источник в СБУ, украинские СМИ пишут, что "более 40" российских стратегических бомбардировщиков были уничтожены в районах, которые считаются "глубоким тылом".

На видео, предоставленном источником, можно заметить, что ряд тяжелых бомбардировщиков горит в неустановленном месте.

По данным украинских СМИ, сообщивших об ударах, операция, получившая название "Паутина" (Pavutyna), была направлена на четыре аэродрома: Дягилево в Рязанской области, Иваново в Ивановской области, авиабаза Белая в Иркутской области, расположенная в юго-восточной Сибири, и авиабаза Оленья в Мурманской области.

В марте Украина объявила о разработке нового типа беспилотника, способного достигать дальности до 3 000 км, но не сообщила никаких подробностей о его типе или размере боеголовки.

Правда, российские телеграм-каналы полны информации и видео-кадров с взрывающимися фурами в тех регионах, где размещаются аэродромы.

Для атаки использовались FPV-дроны. Жители Мурманской и Иркутской области сообщают, что беспилотники полетели на военные объекты из припаркованных на трассе большегрузов. По данным Telegram-канала SHOT, водитель грузовика в Мурманской области задержан, его допрашивает полиция. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил об атаке БПЛА на военную часть в поселке Средний.

На последних спутниковых снимках видны различные российские стратегические бомбардировщики на четырех базах, которые предположительно были уничтожены или повреждены в ходе операции, включая Ту-95, Ту-22М3, Ту-160 и А-50.

Ту-95, Ту-22 и Ту-160 - российские тяжелые бомбардировщики, регулярно используемые Москвой для запуска ракет по Украине.

Ту-22М3 способен нести крылатые ракеты Х-22 и Х-32, летящие со скоростью 4 000 км/ч,

Ту-95, самый старый из них, - это самолет советской эпохи, изначально использовавшийся для перевозки ядерных бомб, но впоследствии модифицированный для запуска крылатых ракет.

А-50 - самолет радиолокационного обнаружения, который может обнаруживать системы ПВО, управляемые ракеты и координировать цели для российских истребителей.

Украинские власти пока никак не прокомментировали операцию.

РЕКЛАМА

Владимир Зеленский ранее заявил, что встречается с представителями министерств обороны и иностранных дел, а также Генштаба и СБУ.

"Мы делаем все, чтобы защитить нашу независимость, наше государство и наш народ", - сказал Зеленский, добавив, что на встрече будут намечены "задачи на ближайшую перспективу" и "определены наши позиции в преддверии встречи в Стамбуле в понедельник".

Украинские и российские официальные лица должны встретиться в Стамбуле в понедельник 2 июня для проведения второго раунда переговоров между двумя сторонами.

Зеленский заявил, что главным приоритетом Киева является безусловное прекращение огня, а затем освобождение пленных и возвращение украинских детей, насильно депортированных Россией.