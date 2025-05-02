Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Снимавшему базы НАТО в Александруполисе предъявлены обвинения в шпионаже

Греция - полиция (фото из файла)
Греция - полиция (фото из файла) Авторское право  Thanassis Stavrakis/AP
Авторское право Thanassis Stavrakis/AP
By euronews
Опубликовано
Поделиться статьей Комментарии
Поделиться статьей Close Button

По данным греческих СМИ, предполагаемый куратор подозреваемого связан с военной разведкой РФ и находится в Литве.

59-летний экспатриант из Грузии, арестованный 29 апреля в Александруполисе по обвинению в шпионаже, был заключен под стражу на время следствия.

По данным СМИ Греции, мужчина, имя которого не называется, родился в Грузии в 1966 году, прошел военную службу, а затем переехал на постоянное место жительства в Грецию. Он работал маляром и не имел судимостей.

Он был арестован в ходе совместной операции полиции и Национальной разведывательной службы Греции. Власти обнаружили в его мобильном телефоне улики, свидетельствующие о том, что он следил за военными объектами в Александруполисе на протяжении как минимум шести месяцев. Его обвиняют в том, что фото и видео он пересылал своему куратору, связанному с РФ.

Он помещен под страду по обвинению в нарушение государственной тайны (статья 146 Уголовного кодекса) и шпионаже (статья 148 Уголовного кодекса).

Порт в Александруполисе служит ключевым логистическим узлом для операций США и НАТО, обеспечивая перемещение военной техники и персонала в поддержку Украины и стран-членов НАТО в Восточной Европе.

По данным общественной телекомпании ERT, подозреваемый утверждает, что у него не было намерения навредить интересам Греции, и что фотографии и видео, на которых запечатлена транспортировка военной техники, уже неоднократно публиковались в СМИ.

По словам адвокатов, обвиняемый во время своих извинений в ходе допроса утверждал, в частности, что "он не владел и не пересылал секретную государственную информацию", "фотографии, на которых изображена транспортировка материалов НАТО, неоднократно публиковались в СМИ" и что "не было случая опасности для Греции или какой-либо союзной страны, так как фотографии были любительскими, а в СМИ, в отчетах и в интернете есть сотни снимков". Адвокаты заявили, что он "не признался в инкриминируемом ему деянии" и "сотрудничал с полицейскими властями с первого момента".

Предполагаемый куратор арестован в Литве

Местные СМИ в префектуре Эврос утверждают, что именно Вильнюс сообщил Афинам о шпионаже.

Греческое издание Evros сообщает, что задержанный постоянно проживал в Александруполисе, не имея большого количества социальных контактов. В ходе обыска в его доме были найдена пуля и бинокль.

По информации издания, фото и видео через зашифрованное приложение он передавал своему куратору, греку из Салоников, также грузинского происхождения, по поручению российских спецслужб. Evros утверждает, что предполагаемый куратор был арестован в Литве за попытку убийства российского диссидента, доставлен в тюрьму, и там в его мобильном телефоне были обнаружены наглядные свидетельства действий его 59-летнего сообщника из Александруполиса.

Evros сообщает, что Национальная служба разведки Греции была проинформирована, которая, в свою очередь, уведомила полицию Александруполиса.

По данным издания, предполагаемый куратор является членом международной преступной организации и завербован российской военной разведкой.

Департамент государственной безопасности Литвы отказался от комментариев.

"У нас нет информации для публичного распространения по данному вопросу", — говорится в официальном ответе ведомства, которое цитирует Литовское радио и телевидение (ЛРТ).

Дополнительные источники • evros-news.gr

