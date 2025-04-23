"Старшая дочь церкви": сложные отношения папы Франциска с Францией

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Во вторник, спустя день после смерти папы римского, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что прервёт своё турне по юго-западной части Индийского океана и отложит запланированный на пятницу визит на Маврикий, чтобы не пропустить похороны понтифика.

Однако при Франциске отношения между Парижем и Святым престолом не были простыми.

Папа-иезуит и Эммануэль Макрон встречались шесть раз в период с 2018 по 2024 год. Внешне их личные отношения казались тёплыми, оба лидера обращались друг другу на "ты". При этом разногласия между главой римско-католической церкви и президентом, стоящим на страже принципов светского государства, были глубокими.

Папа был несогласен с некоторыми "прогрессистскими" позициями Макрона: к примеру, ему не нравилось, что в прошлом году Франция закрепила право на аборт в своей конституции и что сейчас в стране активно ведутся поддерживаемые президентским большинством дебаты об эвтаназии.

Франциск никогда не критиковал власти Франции открыто, как он позволял себе это в случае с антимигрантской политикой Трампа. Тем не менее в своих публичных выступлениях и энцикликах он нередко выступал против того, что он называл "современностью без ориентиров".

Хотя папу часто обвиняют в холодном отношении к Франции, которую со времён крещения Хлодвига и до революции 1789 года называли "старшей дочерью церкви", он посетил эту страну три раза – больше, чем, к примеру католическую Испанию или вообще любую другую страну за время своего 12-летнего понтификата.

Однако до Парижа Франциск так и не доехал, и даже инаугурации отстроенного собора Нотр-Дам он предпочёл "периферийную" Корсику или мультикультурный эмигрантский Марсель.

"Я еду в Марсель, а не во Францию"

Первый визит Франциска во Францию состоялся в 2014 год.

Он отправился в Страсбург, чтобы выступить перед Советом Европы и Европейским парламентом. Но, но не стал посещать знаменитый кафедральный собор города – шедевр готики – эта деталь вызвала критику в то время.

В 2023 году аргентинец приехал в южный город Марсель, где он назвал Средиземное море "кладбищем" для мигрантов и отслужил мессу перед 60 тысячами верующих на стадионе "Велодром" – "народном храме" и символе футбольного противостояния между "Олимпик Марсель" и столичным "Пари Сен-Жермен".

Но в заголовки французских газет попало другое его высказывание.

Эммануэль Макрон, прибыл увидеться с папой на заключительную сессию "Средиземноморских конференций" во дворце Фаро в Марселе. Alessandra Tarantino/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

"Я поеду в Марсель, а не во Францию", – заявил он накануне поездки, что вызвало предположения, что понтифик намеренно дистанцируется от французского правительства.

"Между главами двух государств состоялся ряд очень откровенных бесед, но "каждый выступал в своей роли", – напомнил на этой неделе министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в интервью Franceinfo.

Аяччо милее сердцу Франциска, чем Нотр-Дам

Ещё больше критики, по крайней мере на материковой Франции, навлёк на себя последний визит понтифика в декабре 2024 года.

Тогда папа решил пропустить торжественное открытие собора Нотр-Дам, спустя пять лет после того, как он был разрушен пожаром.

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Однако всего неделю спустя папа отправился на Корсику, где проходила конференция по "народной вере" в Средиземноморье.

"У нас бедная епархия, регион Корсика небогатый", – заявил тогда местный кардинал, чьё приглашение, очевидно, оказалось для понтифика более интересным.

В Париже многие не поняли, что хочет доказать Ватикан. Но Мартин Дюмон, историк и эксперт по католицизму, утверждает, что география папских визитов прежде всего отражала стремление папы окормлять "периферию" католического мира.

В 2023 году Франциск посетил Монголию, где проживает одна из самых малочисленных католических общин в мире. Remo Casilli/AP

"Он предпочитал совершать пастырские визиты", – пояснил Дюмон. "Папа действительно хотел напрямую общаться с верующими... Он не хотел совершать государственные визиты, так как не любил помпезность и протокол", – отметил эксперт в интервью Euronews.

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Глава католической церкви никогда не скрывал, что Европа не является его приоритетом.

На протяжении всего своего папства Франциск избегал официальных визитов в другие крупные католические страны, такие как Испания, Германия и его родная Аргентина.

Вместо этого он выбирал такие направления, как Азия, Африка, а также небольшие, бедные страны и государства, находящиеся в состоянии войны.

Чисто французские споры о светскости

Во вторник власти страны объявили, что в субботу, в день похорон понтифика, на общественных зданиях будут приспущены флаги.

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Ряд обозревателей и политиков, в основном с левого фланга, раскритиковали это решение, как и тот факт, что Эммануэль Макрон отправится на похороны в Рим.

В Елисейском и Матиньонском (резиденция премьер-министра) дворцах дали понять, что в этом нет никакого отступления от принципов светского государства и что спущенные флаги, – напротив, "республиканская традиция".

При этом, согласно французским законам, флаги обязательно приспускаются только в случае смерти президента, в остальных случаях принимается "ситуативное" решение. Так, флаги были приспущены после смерти королевы Елизаветы II и папы Иоанна-Павла II. Бенедикт XVI, который умер после того, как добровольно оставил Святой престол, не был удостоен такой чести.