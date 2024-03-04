By Euronews

Во Франции право на аборт закреплено в Конституции страны

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Это новая страница в истории прав женщин. Во Франции право на аборт закреплено в конституции страны.

Четвертого марта депутаты на своместной парламентской сессии в Версальском дворце одобрили инициативу президента Эммануэля Макрона внести в основной закон страны "гарантированную свободу" на аборты.

Ранее это предложение поддержал Сенат. Из 317 сенаторов, принявших участие в голосовании, 267 высказались за, 50 - против.

Внесение абортов в конституцию Франции — мера прежде всего символическая. Возможность проведения абортов по желанию женщины и так гарантирована французским законом. Но ее внесение в конституцию должно усложнить потенциальные попытки ограничить право на прерывание нежелательной беременности в будущем.

Франция стала единственной в мире страной, закрепившей в конституции право на аборт. Ранее ни одно государство не включало право на аборт в свой основной закон, за исключением бывшей Югославии.