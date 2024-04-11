Правительство Макрона представило законопроект "О конце жизни"

На рассмотрение во французский парламент поступил законопроект, который даёт право неизлечимо больным и испытывающими тяжёлые страдания людям добровольно уйти из жизни при помощи смертельного препарата.

РЕКЛАМА

Французское правительство представило законопроект о праве на добровольный уход из жизни для смертельно больных людей. Он предусматривает доступ к летальной медицинской процедуре пациентов на последней стадиии рака и страдающих от других неизлечимых болезней.

По словам министра здравоохранения, определён ряд строгих критериев. При соответствии им, пациент должен будет сделать запрос на предоставление ему смертельного препарата и подтвердить его после некоторого размышления.

При этом больной должен быть "в здравом уме и твёрдой памяти", а значит лица с тяжёлыми психическими и нейродегенеративными расстройствами, такими как болезнь Альцгеймера, из программы исключены.

Катрин Вотрен, министр здравоохранения Франции:

“Первое условие - это возраст совершеннолетия, второе - проживание во Франции или наличие французского гражданства. Есть ещё три условия, которые зависят от диагноза врача. То есть речь должна идти о серьёзной или неизлечимой болезни, иначе говоря - о заболевании, которое представляет угрозу жизни и не подвергается медикаментозному лечению".

Ранее, анонсируя законопроект "О конце жизни", президент Франции Эммануэль Макрон пояснял, что смертельно больные смогут принять летальный препарат у себя дома, в медицинских учреждениях или домах престарелых.

Если физическое состояние не позволяет им сделать это самостоятельно, они смогут обратиться за помощью к врачу или медсестре.

Закон направляется в парламент для обсуждения.