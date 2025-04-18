Минздрав Газы: более 20 палестинцев погибли в результате израильских ударов

РЕКЛАМА

Израильские военные заявили, что их войска продолжают "оперативную деятельность вдоль коридора Мораг в районе Рафаха" на юге сектора Газа.

На видео, опубликованном в четверг ЦАХАЛ, запечатлены действия израильских войск. Армия заявляет, что уничтожила тренировочный комплекс в анклаве, "в котором находился макет танка, сделанный по образцу танка ЦАХАЛ".

Израиль объявил о завершении строительства нового коридора безопасности, который, по сути, отделяет южный город Рафах от остальной части сектора Газа, что ещё больше сжимает палестинцев на уменьшающихся клочках земли, в то время как авиаудары по анклаву продолжаются.

Новый коридор безопасности Мораг назван так по еврейскому поселению, которое когда-то находилось между Рафахом и Хан-Юнисом.

По данным палестинских медработников, в результате израильских ударов по анклаву за ночь и четверг погибли по меньшей мере 23 человека, 10 из них - члены одной семьи.

ООН выразила тревогу в связи с растущими последствиями шестинедельной блокады Израиля, препятствующей поступлению на территорию сектора продовольствия и других товаров.

В результате удара в южном городе Хан-Юнис погибли пятеро детей, четыре женщины и мужчина из одной семьи. Об этом сообщили в больнице Насер, куда были доставлены тела погибших.

В результате ударов на севере Газы погибли 13 человек, в том числе 9 детей, сообщают медики из Индонезийской больницы.

Израильские военные заявляют, что стараются избегать причинения вреда гражданским лицам, и возлагают вину за их гибель на ХАМАС, утверждая, что боевики действуют в жилых районах, используя население в качестве живого щита.

Израиль не прокомментировал последние удары.

Гуманитарный офис ООН заявил, что почти всё более чем двухмиллионное население Газы полагается исключительно на миллион готовых блюд, которые ежедневно производят различные благотворительные кухни, созданные группами помощи.

ООН также предупредила, что если тяжёлые условия жизни не прекратятся в ближайшее время, большая часть населения подвергнется серьёзному риску голода и недоедания.

Другие программы по распределению продовольствия были закрыты из-за отсутствия поставок. ООН и другие группы помощи направляют оставшиеся запасы в благотворительные кухни.

По данным Всемирной продовольственной программы, опубликованным в апрельском отчете, единственным способом получить продовольствие в Газе являются рынки, но цены на них растут стремительно, а дефицит широко распространён, поэтому гуманитарная помощь является основным источником питания по меньшей мере для 80% населения.

Война началась, когда 7 октября 2023 года боевики ХАМАС атаковали юг Израиля, убив около 1200 человек, в основном мирных жителей, и похитив 251 человека. Большинство заложников с тех пор были освобождены в рамках соглашений о прекращении огня и других сделок.

По данным министерства здравоохранения Газы, подконтрольного ХАМАС, в результате израильского наступления погибли 51 065 человек, 116 505 палестинцев получили ранения. В этих данных нет различия между жертвами среди гражданского населения и комбатантов. ООН считает, что примерно две трети погибших, личность которых удалось подтвердить, - женщины и дети.

Израиль утверждает, что уничтожил около 20 тысяч боевиков ХАМАС.

Война разрушила огромные части Газы и большую часть ее продовольственного потенциала.

По данным международных организаций, около 60% всех зданий и важнейших объектов инфраструктуры в анклаве получили серьёзные повреждения или полностью разрушены. По прогнозам, на восстановление Газы до довоенного уровня уйдут десятилетия.

Около 90% населения были вынуждены покинуть свои дома, причём многие из них неоднократно за 16 месяцев боевых действий. Сотни тысяч людей до сих пор живут в палаточных лагерях и разрушенных бомбардировками зданиях.