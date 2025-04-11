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Не прошло и месяца после падения режима Башара Асада в Сирии, как название "Южный фронт освобождения" стало часто появляться в сообщениях СМИ.

Представители группировки в своем первом заявлении предупредили израильские войска на юге Сирии о необходимости вывести подразделения в течение 48 часов и пригрозили военным противостоянием, если это не будет сделано.

11 января 2025 года название группировки было изменено на "Исламский фронт сопротивления в Сирии".

Американский журнал "Newsweek" опубликовал репортаж, в котором цитировал представителей ИФСС и сообщил, что это "новое сопротивление в Сирии", которое противостоит Израилю и "американской оси зла". В публикации говорилось, что Фронт "не связан ни с какой осью" и выступает против "израильской и турецкой оккупации Сирии".

Однако сравнение лозунгов и символов ИФСС с эмблемами союзных Ирану сил, таких как "Хезболлах" в Ливане, "Бригады Хезболлах" в Ираке, "Бригады Зайнабиюн" и "Бригады Фатимиюн" свидетельствует о связи группировки с Ираном.

В соцсетях распространяется заявление, приписываемое группировке X

Группировка взяла на себя ответственность за ряд столкновений наюге Сирии, в частности, в провинциях Дараа и Кунейтра.

Первое из них произошло в начале февраля, когда израильские войска, зашедшие в город Таранджа на севере Кунейтры, были обстреляны, и солдаты ЦАХАЛ "отступили под интенсивным огнем и прикрытием с воздуха", говорилось в одном из заявлений.

Позже ИФСС сообщил, что четыре его бойца были убиты в столкновениях между израильскими войсками и жителями селения Койяв провинции Дараа, а МИД Сирии заявил, что шесть сирийцев были убиты израильскими военными.

После падения режима Асада армия еврейского государства заняла территории на юге Сирии в провинциях Дараа и Кунейтра. Израильские военные самолеты почти постоянно наносят авиаударыпо военным объектам, которые принадлежали прежнему режиму, а теперь находятся под контролем нового сирийского правительства во главе с Ахмедом аш-Шараа.

Десятого декабря израильская армия начала крупнейшую в своей истории воздушную кампанию, объявив, что "350 истребителей участвовали в уничтожении 80% наземных и морских сил и средств сирийской армии".

В интервью Euronews источник, следящий за событиями на юге Сирии, на условиях анонимности сообщил, что у так ИФСС нет четкой организационной структуры и пока это "скорее медийный проект".

Источник отмечает, что группировка "возможно, ранее имела связи с партиями, действовавшими на юге Сирии", и подчеркивает, что сегодня "она не принята и не находится под крылом ни одной из сторон, будь то Иран, "Хезболлах" или кто-либо ещё".

По словам нашего источника, первое столкновение произошло между израильской армией и племенами из этих вышеназванных районов.

Все это похоже на то, что "иногда происходит на Западном берегу, где столкновения носят индивидуальный характер и не связаны с какой-либо партией".

Наш источник подчеркивает, что военная структура, созданная КСИР и "Хезболлах" на юге Сирии, "была демонтирована много лет назад, еще до начала недавней региональной войны".

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Это было сделано благодаря "координации действий РФ и ОАЭ со свергнутым президентом Сирии Башаром Асадом, который заставил иранцев и "Хезболлах" уйти из этого приграничного района".

В беседе с Euronews один из видных политических деятелей юга Сирии Халед аль-Махамид называет ополчение ИФСС "индивидуальным случаем", вместе с тем подчеркивая, что "народ юга Сирии не может принять израильскую оккупацию".

Аль-Махамид говорит, что члены группировки мотивированы на борьбу, но нынешняя ситуация "не позволяет вести крупные сражения против Израиля".

"Те, кто оказывал сопротивление в недавних столкновениях, - жители этих районов и не связаны с какими-либо джихадистскими организациями или группами", - утверждает он.

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"Израильские войска заходят в деревни и проводят там обыски", - сказал аль-Махамид, добавив, что "народное сопротивление" может возникнуть, "если ситуация будет развиваться и оккупация продолжится".

Юг Сирии был одной из самых горячих точек последние 15 лет.

На руках у жителей региона много оружия. Вооруженные племенные группировки могут не подчиняться новой власти в Дамаске.

Статус Исламского фронта сопротивления в Сирии остается неясным, особенно в районе, где причины столкновений с израильскими войсками переплетаются с индивидуальными и коллективными.

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Однако развитие событий в стране может ускорить прояснение картины, в том числе показать, как будет меняться баланс сил на юге Сирии.