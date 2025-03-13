Израильские ВВС нанесли удар по командному пункту "Палестинского исламского джихада" в Сирии

РЕКЛАМА

Израильские истребители нанесли в четверг авиаудар по Дамаску в рамках антитеррористической операции, заявил министр обороны Израиля.

"Над любым местом, где планируется террористическая деятельность против Израиля, появятся наши боевые самолеты", - пообещал Исраэль Кац.

По данным сирийских СМИ, речь идет о точечном ударе по многоэтажному дому в жилом комплексе Дамар на окраине Дамаска. На месте атаки был виден высокий столб дыма. Сообщается, по меньшей мере об одном убитом и нескольких раненых.

Позже в ЦАХАЛ уточнили, что целью удара стал командный пункт "Палестинского исламского джихада".

"ЦАХАЛ не позволит террористическим организациям закрепиться на сирийской территории и действовать против государства Израиль, и будет решительно реагировать на любое такое закрепление", - говорится в сообщении Армии обороны Израиля.

Командный центр на окраине Дамаска использовался для планирования и руководства террористической деятельностью "Палестинского исламского джихада" против государства Израиль, говорится в сообщении.

Удар, нанесенный в четверг по командному центру окраине Дамаска, последовал за крупномасштабным рейдом израильских ВВС, в ходе которого в ночь на 11 марта были поражены военные цели в районе столицы и южных районах Сирии.